Что значит наступившее явление Ла-Нинья, о котором синоптик предупредил россиян

Вильфанд: начался холодный аналог явления Эль-Ниньо, влияющий на погоду в мире
Ла-Нинья и Эль-Ниньо влияют на температуру воды в Тихом океане
Ла-Нинья и Эль-Ниньо влияют на температуру воды в Тихом океане

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что природное явление Ла-Нинья может вернуться в ближайшие месяцы. Оно характеризуется снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. URA.RU рассказывает подробнее, что это за погодный феномен, а также о его теплом аналоге — Эль-Ниньо. Эти явления оказывают влияние на погодные условия по всему миру.

Что такое Эль-Ниньо и Ла-Нинья

Эль-Ниньо и Ла-Нинья являются противоположными фазами южного колебания ENSO, которые происходят каждые два-семь лет и значительно влияют на климатические условия по всему миру. Эль-Ниньо вызывает повышение температуры воды на не более чем 3°C, тогда как Ла-Нинья приводит к ее понижению на аналогичную величину. Несмотря на кажущуюся незначительность изменений, они могут вызывать серьезные глобальные погодные последствия. За каждым Эль-Ниньо естественным образом следует Ла-Нинья и наоборот. Эти термины переводятся с испанского как «мальчик» и «девочка» соответственно.

Нестабильная погода по всему миру из-за Ла-Нинья

Ла-Нинья — это климатическое явление, характеризующееся снижением температуры поверхности моря в восточной экваториальной части центрального Тихого океана на 3-5 °C. Это явление обычно продолжается более пяти месяцев и играет значительную роль в изменении погодных условий по всему миру. Ла-Нинья может влиять на характеристики ураганов в Атлантическом и Тихом океанах, изменяя параметры такие как направление ветра и температуру поверхности моря.

Ла-Нинья и Эль-Ниньо приводят к глобальному влиянию на погоду из-за воздействия на температуры воды в экваториальной части Тихого океана
Ла-Нинья и Эль-Ниньо приводят к глобальному влиянию на погоду из-за воздействия на температуры воды в экваториальной части Тихого океана
Фото:

Ла-Нинья представляет собой часть большего климатического цикла, известного как Эль-Ниньо — Южное колебание (ENSO), и является холодной фазой этого цикла. Во время Ла-Нинья сильные ветры перемещают теплую воду по поверхности океана от Южной Америки к Индонезии, что приводит к подъему холодной воды из глубин у берегов Южной Америки.

Карты температуры поверхности моря часто показывают тропическую нестабильность и зоны холодной воды во время Ла-Нинья или нейтральных условий. Эти изменения температуры могут существенно влиять на формирование погодных условий, вызывая сильные штормы в некоторых регионах и засухи в других. Таким образом, Ла-Нинья оказывает значительное воздействие на глобальный климат, нарушая обычные паттерны погоды и потенциально приводя к экстремальным погодным условиям.

Влияние Эль-Ниньо на глобальный климат

Эль-Ниньо может привести к повышению глобальной температуры на 0,2°C, что было замечено в 2016 году, когда из-за особенно сильного Эль-Ниньо температура поверхности океана увеличилась почти на рекордные 2,4°C. Такие изменения могут временно поднять глобальную температуру выше порога в 1,5°C, установленного Парижским соглашением.

Парижское климатическое соглашение обязывало участников не допустить роста средней глобальной температуры более чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Оно было принято мировыми странами в 2015 году в целях борьбы с изменением климата.

