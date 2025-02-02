Лидер Украины Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время конфликта понесли огромные потери. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Мы также понесли огромные потери», — заявил Зеленский. Он также заявил, что страна сегодня находится ближе к достижению мира, чем когда-либо прежде.
Ранее пленный военнослужащий ВСУ Алексей Бабенко, рассказал, что в рядах ВСУ наблюдаются значительные потери. По словам украинца, он лично был свидетелем гибели молодых людей, с которыми общался за несколько часов до этого. Как отметил министр обороны России Андрей Белоусов, общие потери Вооруженных Сил Украины за время специальной операции приближаются к одному миллиону человек.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно высказывался против ведения переговоров с Российской Федерацией, подчеркивая, что Украина должна вступать в диалог с позиции силы. По мнению депутата Верховной Рады от оппозиции Александра Дубинского, Зеленский заслуживает пожизненное заключение за пренебрежение возможностями мирного урегулирования, что, по его словам, идет вразрез с интересами украинских граждан и приводит к значительным человеческим потерям.
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