На стенде, который находится на территории набережной Тобола в Кургане, неправильно указано место памятника Красину. Об этом URA.RU рассказал урбанист Андрей Вагин.
«Видимо, подрядчики, которые делали этот стенд, взяли информацию о размещении памятника Красину с официального реестра Минкульта России, а там есть ошибки. Стенд информирует, что памятник находится за Тоболом. На самом деле он располагается по другую сторону реки рядом с Богоявленским храмом», — пояснил Вагин.
По мнению урбаниста, тем, кто принимал этот стенд, надо было проверить его содержание. А так получается, что туристов вводят в заблуждение, а местные жители видят очевидную неточность и говорят об этом, уточнил Вагин.
В мэрию Кургана агентство направило запрос по теме публикации. Ответ ожидается.
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