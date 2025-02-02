02 февраля 2025
01 февраля 2025

В Кургане на стенде для туристов перепутали место памятника Красину. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник на табло указан с ошибкой
Памятник на табло указан с ошибкой Фото:

На стенде, который находится на территории набережной Тобола в Кургане, неправильно указано место памятника Красину. Об этом URA.RU рассказал урбанист Андрей Вагин.

«Видимо, подрядчики, которые делали этот стенд, взяли информацию о размещении памятника Красину с официального реестра Минкульта России, а там есть ошибки. Стенд информирует, что памятник находится за Тоболом. На самом деле он располагается по другую сторону реки рядом с Богоявленским храмом», — пояснил Вагин.

По мнению урбаниста, тем, кто принимал этот стенд, надо было проверить его содержание. А так получается, что туристов вводят в заблуждение, а местные жители видят очевидную неточность и говорят об этом, уточнил Вагин.

В мэрию Кургана агентство направило запрос по теме публикации. Ответ ожидается. 

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На стенде, который находится на территории набережной Тобола в Кургане, неправильно указано место памятника Красину. Об этом URA.RU рассказал урбанист Андрей Вагин. «Видимо, подрядчики, которые делали этот стенд, взяли информацию о размещении памятника Красину с официального реестра Минкульта России, а там есть ошибки. Стенд информирует, что памятник находится за Тоболом. На самом деле он располагается по другую сторону реки рядом с Богоявленским храмом», — пояснил Вагин. По мнению урбаниста, тем, кто принимал этот стенд, надо было проверить его содержание. А так получается, что туристов вводят в заблуждение, а местные жители видят очевидную неточность и говорят об этом, уточнил Вагин. В мэрию Кургана агентство направило запрос по теме публикации. Ответ ожидается. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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