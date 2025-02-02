02 февраля 2025
01 февраля 2025

Из-за скандала сотрудников курганского музколледжа затаскали по допросам. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Правоохранители допросили сотрудников колледжа
Правоохранители допросили сотрудников колледжа Фото:

Правоохранительные органы массово вызывали педагогов и сотрудников курганского музыкального колледжа на допросы. Повестки рассылались после заявления в органы их бывшего коллеги, уволившегося со скандалом. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших сотрудников учреждения.

«Весь декабрь педагоги и руководители музыкального колледжа ходили на допросы в ОБЭП. Поводом стала заявление бывшего сотрудника Николая Эйбергарда, обвинившего руководство и их помощников в коррупции», — рассказали источники. Учитывая огромную занятость музыкантов в предновогодний месяц, вызов в полицию стал большой моральной нагрузкой для сотрудников колледжа.

По версии источников, поссорившийся с директором колледжа Михаилом Рычковым Эйбергард решил обратить внимание силовиков на оппонента. Якобы в заявлении было указано большое количество фактов, не соответствовавших действительности. Вероятно, после окончания проверки заявителя ждут массовые иски о защите чести и достоинства.

Редакция URA.RU сделала запрос в УМВД России по городу Кургану. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в музыкальном колледже разгорается скандал. Уволившийся сотрудник обвинил руководство в предвзятости и коррупции. Действующие сотрудники переживают за директора и опасаются, что негативный резонанс скажется на дальнейшей судьбе учреждения.

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Правоохранительные органы массово вызывали педагогов и сотрудников курганского музыкального колледжа на допросы. Повестки рассылались после заявления в органы их бывшего коллеги, уволившегося со скандалом. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших сотрудников учреждения. «Весь декабрь педагоги и руководители музыкального колледжа ходили на допросы в ОБЭП. Поводом стала заявление бывшего сотрудника Николая Эйбергарда, обвинившего руководство и их помощников в коррупции», — рассказали источники. Учитывая огромную занятость музыкантов в предновогодний месяц, вызов в полицию стал большой моральной нагрузкой для сотрудников колледжа. По версии источников, поссорившийся с директором колледжа Михаилом Рычковым Эйбергард решил обратить внимание силовиков на оппонента. Якобы в заявлении было указано большое количество фактов, не соответствовавших действительности. Вероятно, после окончания проверки заявителя ждут массовые иски о защите чести и достоинства. Редакция URA.RU сделала запрос в УМВД России по городу Кургану. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в музыкальном колледже разгорается скандал. Уволившийся сотрудник обвинил руководство в предвзятости и коррупции. Действующие сотрудники переживают за директора и опасаются, что негативный резонанс скажется на дальнейшей судьбе учреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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