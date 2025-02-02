Правоохранительные органы массово вызывали педагогов и сотрудников курганского музыкального колледжа на допросы. Повестки рассылались после заявления в органы их бывшего коллеги, уволившегося со скандалом. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших сотрудников учреждения.
«Весь декабрь педагоги и руководители музыкального колледжа ходили на допросы в ОБЭП. Поводом стала заявление бывшего сотрудника Николая Эйбергарда, обвинившего руководство и их помощников в коррупции», — рассказали источники. Учитывая огромную занятость музыкантов в предновогодний месяц, вызов в полицию стал большой моральной нагрузкой для сотрудников колледжа.
По версии источников, поссорившийся с директором колледжа Михаилом Рычковым Эйбергард решил обратить внимание силовиков на оппонента. Якобы в заявлении было указано большое количество фактов, не соответствовавших действительности. Вероятно, после окончания проверки заявителя ждут массовые иски о защите чести и достоинства.
Редакция URA.RU сделала запрос в УМВД России по городу Кургану. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в музыкальном колледже разгорается скандал. Уволившийся сотрудник обвинил руководство в предвзятости и коррупции. Действующие сотрудники переживают за директора и опасаются, что негативный резонанс скажется на дальнейшей судьбе учреждения.
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