Вице-губернатор Приморского края Ефремов погиб на СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине погиб вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов. Он ушел на фронт добровольцем в 2024 году и возглавил 200 солдат приморского добровольческого батальона БАРС-22 «Тигр». О смерти Ефремова сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.
«Сергей Ефремов… Вечная память Герою!» — сообщил глава Приморского края Ефремов. Свои соболезнования родным Ефремова он выразил в своем официальном telergram-канале. Погиб Ефремов при подрыве военного автомобиля на мине.
Кожемяко охарактеризовал Ефремова как человека незаурядного, с добрым сердцем. «Сергей был незаурядным человеком с большим добрым сердцем, отзывчивый, волевой командир, организатор. Мы с ним в июне 2022 года, когда это было крайне важно, организовывали отряд „Тигр“, где он стал первым его командиром», — отметил Кожемяко в видеообращении.
В феврале 2024 года Олег Кожемяко, глава администрации региона, назначил Сергея Ефремова вице-губернатором, ответственным за внутреннюю политику. В августе этого же года Ефремов отправился освобождать Курскую область от боевиков ВСУ. В целом в боевых действиях он начал участвовать с начала проведения СВО.
Ефремов командовал добровольческим отрядом БАРС-22 «Тигр». За время службы он получил несколько высоких наград, включая Георгиевский крест и звание «Герой ДНР».
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