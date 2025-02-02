Командование ВСУ специально отправляет на убой русскоязычные подразделения. Об этом рассказала беженка и спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская.
«Я могу сказать, что эти части и подразделения [русскоязычные], они чаще бросаются „на убой“ при одинаковой специфике», — рассказала Лариса Жалинская. Ее слова передает РИА Новости.
В качестве примера она вспомнила один инцидент. Так, 23-я отдельная бригада охраны общественного порядка нацгвардии Украины «Хортица» уже третий год находится в зоне боевых действий. Хотя, по ее словам, формирование предназначено для патрульно-постовой службы. Случаев, когда в бой бросают батальоны и роты, состоящие из русскоязычных бойцов, бесчисленное множество, добавила Жалинская.
13 января стало известно, что четырехкратная чемпионка Украины по гребле Жалинская сбежала в Россию. Это случилось после принудительного призыва в нацгвардию. Для побега женщина использовала загранпаспорт.
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