Беженка с Украины: ВСУ специально отправляют на убой русскоязычных

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По словам Жалинской, русскоязычные боевые части чаще других бросают в бой
По словам Жалинской, русскоязычные боевые части чаще других бросают в бой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командование ВСУ специально отправляет на убой русскоязычные подразделения. Об этом рассказала беженка и спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская.

«Я могу сказать, что эти части и подразделения [русскоязычные], они чаще бросаются „на убой“ при одинаковой специфике», — рассказала Лариса Жалинская. Ее слова передает РИА Новости.

В качестве примера она вспомнила один инцидент. Так, 23-я отдельная бригада охраны общественного порядка нацгвардии Украины «Хортица» уже третий год находится в зоне боевых действий. Хотя, по ее словам, формирование предназначено для патрульно-постовой службы. Случаев, когда в бой бросают батальоны и роты, состоящие из русскоязычных бойцов, бесчисленное множество, добавила Жалинская.

13 января стало известно, что четырехкратная чемпионка Украины по гребле Жалинская сбежала в Россию. Это случилось после принудительного призыва в нацгвардию. Для побега женщина использовала загранпаспорт.

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Командование ВСУ специально отправляет на убой русскоязычные подразделения. Об этом рассказала беженка и спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская. «Я могу сказать, что эти части и подразделения [русскоязычные], они чаще бросаются „на убой“ при одинаковой специфике», — рассказала Лариса Жалинская. Ее слова передает РИА Новости. В качестве примера она вспомнила один инцидент. Так, 23-я отдельная бригада охраны общественного порядка нацгвардии Украины «Хортица» уже третий год находится в зоне боевых действий. Хотя, по ее словам, формирование предназначено для патрульно-постовой службы. Случаев, когда в бой бросают батальоны и роты, состоящие из русскоязычных бойцов, бесчисленное множество, добавила Жалинская. 13 января стало известно, что четырехкратная чемпионка Украины по гребле Жалинская сбежала в Россию. Это случилось после принудительного призыва в нацгвардию. Для побега женщина использовала загранпаспорт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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