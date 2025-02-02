Дрон ВСУ влетел в маршрутку с гражданскими в Белгородской области

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Гладков рассказал о новом нападении ВСУ на мирных граждан с применением БПЛА
Гладков рассказал о новом нападении ВСУ на мирных граждан с применением БПЛА Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский автобус с помощью беспилотника, есть раненые. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 

«В районе села Двулучное Валуйского округа пассажирский микроавтобус подвергся атаке дрона. Ранены водитель и пассажир», — рассказал глава области. Пост опубликован в его telegram-канале.

Пострадавшую с сотрясением мозга и поверхностными ранами доставили в Валуйскую ЦРБ. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь. Мужчину, также с сотрясением головного мозга и баротравмой, скорая помощь доставляет в больницу.

В Чапаевском поселке Грайворонского округа женщина получила перелом ноги в результате атаки FPV-дрона на мусоровоз. Она была доставлена в Грайворонскую ЦРБ попутным транспортом.

Ранее в Белгородской области уже происходили атаки БПЛА. Так, в поселке Разумное в результате удара дрона по жилому дому погибли женщина и ее двухлетний ребенок.

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В Белгородской области Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский автобус с помощью беспилотника, есть раненые. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.  «В районе села Двулучное Валуйского округа пассажирский микроавтобус подвергся атаке дрона. Ранены водитель и пассажир», — рассказал глава области. Пост опубликован в его telegram-канале. Пострадавшую с сотрясением мозга и поверхностными ранами доставили в Валуйскую ЦРБ. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь. Мужчину, также с сотрясением головного мозга и баротравмой, скорая помощь доставляет в больницу. В Чапаевском поселке Грайворонского округа женщина получила перелом ноги в результате атаки FPV-дрона на мусоровоз. Она была доставлена в Грайворонскую ЦРБ попутным транспортом. Ранее в Белгородской области уже происходили атаки БПЛА. Так, в поселке Разумное в результате удара дрона по жилому дому погибли женщина и ее двухлетний ребенок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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