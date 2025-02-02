Дрон ВСУ влетел в маршрутку с гражданскими в Белгородской области

В Белгородской области Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский автобус с помощью беспилотника, есть раненые. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В районе села Двулучное Валуйского округа пассажирский микроавтобус подвергся атаке дрона. Ранены водитель и пассажир», — рассказал глава области. Пост опубликован в его telegram-канале.
Пострадавшую с сотрясением мозга и поверхностными ранами доставили в Валуйскую ЦРБ. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь. Мужчину, также с сотрясением головного мозга и баротравмой, скорая помощь доставляет в больницу.
В Чапаевском поселке Грайворонского округа женщина получила перелом ноги в результате атаки FPV-дрона на мусоровоз. Она была доставлена в Грайворонскую ЦРБ попутным транспортом.
Ранее в Белгородской области уже происходили атаки БПЛА. Так, в поселке Разумное в результате удара дрона по жилому дому погибли женщина и ее двухлетний ребенок.
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