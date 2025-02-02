В Кургане проспект Голикова — одна из ключевых магистралей, соединяющая Заозерный с остальной частью города. В новой рубрике URA.RU «К 80-летию Победы» расскажем, чем известен маршал Голиков и какие заведения, памятники, бары и новостройки расположились на проспекте, названном в честь выдающегося военачальника.
Маршал Голиков — земляк курганцев
Филипп Иванович Голиков родился 3 (16) июля 1900 года в селе Борисово Зырянской волости Камышловского уезда Пермской губернии — сейчас этот населенный пункт находится в Катайском районе Курганской области. Поэтому курганцы могут считать Голикова своим земляком.
«В 1918 году Голиков вступил в Красную Армию, прошел Гражданскую войну и остался на службе в качестве политработника. В 1931 году он выучился на общевойскового командира, за несколько лет дослужился до командарма. С лета 1940-го — начальник Главного разведывательного управления РККА», — сообщается в открытых источниках.
В первые дни Великой Отечественной войны Голикова отправили руководителем советской военной миссии в Великобританию и США, а в октябре вернули в СССР и назначили командующим формировавшейся в Рязанской области 10?й армии. За войну он провел несколько крупных успешных оборонительных и наступательных операций. Но, командуя Воронежским фронтом, не сумел противостоять контрнаступлению немцев в марте 1943 года. Советские войска отступили более чем на сто километров и в третий раз за войну потеряли Харьков. После этого на фронт Голикова уже не вернули, несмотря на его многочисленные рапорты. До конца войны и после нее он работал в центральном аппарате наркомата, а затем Министерства обороны.
8 мая 1961 года Голикову присвоили звание Маршала Советского Союза. Умер он 29 июля 1980 года, его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Имя проспекту в Кургане в честь Маршала Голикова было присвоено решением исполкома областного Совета народных депутатов 18 февраля 1981 года.
КЦ «Современник», памятник Мальцеву, ГАИ и детская поликлиника
Протяженность проспекта Голикова — более шести километров. Он проходит от улицы Бурова-Петрова до Мостостроителей. В наши дни это очень оживленный участок, большая часть которого приходится на Заозерный жилой массив — крупнейший район города.
На проспекте расположен КЦ «Современник», где проходят масштабные праздники. Рядом обустроен парк для прогулок, в котором установлен памятник Терентию Мальцеву, селекционеру и новатору сельского хозяйства СССР.
Пару лет назад в Заозерном запустили в работу новое здание детской поликлиники. При заезде на Голикова из центральной части города справа будет расположено здание Госавтоинспекции Курганской области.
«Город в городе»
Проспект Голикова остается одной из главных транспортных артерий Заозерного. Вдоль него строятся и открываются новые магазины, медцентры, кафе и рестораны.
«У нас в Заозерном есть все, что нужно для жизни. Нам даже нет нужды выезжать в центр. Множество магазинов, мест для отдыха, салонов, детских центров и прочего. Не зря про наш район говорят, что это „город в городе“, — делятся жители Заозерного.
Так, недавно в Заозерном открылся мягкий бар «Собрание», который получил много различных откликов. В основном горожане хвалят это заведение за уютную атмосферу, вкусную кухню и приветливый персонал. Однако есть и недовольные, кому не нравится соседство с шумным заведением.
Также на Голикова расположились известные в городе кафе «Япоки», «Шашлыкофф», «Традиции», разные пекарни и кулинарии, частные медицинские клиники и кабинеты, супермаркеты «Пятерочка», «Магнит» и другие, пункты выдачи заказов, отделение почты, банка. В ТРЦ «Стрекоза» есть кинотеатр.
При этом территория вокруг проспекта Голикова обрастает все новыми зданиями. Возле ЖК «Квартал Ботаники» строится новый торговый центр и детский сад. Торговые объекты возводятся возле детской поликлиники и «Стройсельхозторга», множество жилых высоток сейчас находятся на разной стадии строительства.
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