В Кремле назвали запуск ракет ВСУ по интернату в Судже (Курская область) «чудовищной провокацией». Там также прокомментировали взрыв в московском ЖК «Алые паруса» и подтвердили, что контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа планируются. Об этих и других заявлениях пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на пресс-конференции — в материале URA.RU.
Чудовищная провокация
Ракетный удар ВСУ по школе-интернату в Судже — это «чудовищная провокация». Так Песков отреагировал на украинскую атаку по Судже 1 февраля. Точные данные об атаке пока не установлены, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала отмстить причастным к этой атаке.
Печальный опыт
Печальные взаимоотношения России с Европой, которые сложились сейчас, всегда будут учитываться при будущих контактах. Песков подчеркнул, что будет учитываться опыт отношения с нынешним европейским истеблишментом, который завел отношения в тупик.
Участники переговоров по Украине
Возможный состав участников переговоров по Украине в Кремле пока не обсуждался. Там исходят из того, что украинский лидер Владимир Зеленский не имеет права на такие переговоры, отметил Песков.
«Пока никто не обсуждал сколько-нибудь серьезно возможную комбинацию состава участников переговоров. Исходим из того, что украинский президент не имеет права на такие переговоры. Поэтому обсуждать при сохранении в силе того самого указа [которым сам Зеленский запретил себе вести переговоры с Россией] возможную композицию участников — это, наверное, забегать вперед», — ответил Песков на вопрос URA.RU.
Ситуация не в пользу Киева
Текущая ситуация на земле говорит, что динамика складывается не в пользу Киева, несмотря на то, что Великобритания продолжает придерживаться идеи продолжения боевых действий до последнего украинца. Песков сообщил, что, несмотря на поддержку со стороны Запада, результаты на фронте говорят об успехах России.
Спецслужбы работают после взрыва в ЖК
Спецслужбы выполняют сложную работу после взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве, уточняется информация по происшествию. Так Песков ответил на вопрос о взрыве, отметив, что другие комментарии дать невозможно.
Взрыв в «Алых парусах» произошел 3 февраля и мог быть покушением. Погиб один человек, еще четверо — были ранены и травмированы.
Контакты с Трампом
Москва планирует встречи и переговоры по Украине. Так Песков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что у Вашингтона «запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию».
Невмешательство в пошлинные войны
Россия не желает вмешиваться в торговые конфликты между США, Китаем, Канадой и Мексикой. Песков подчеркнул, что Москва предпочитает держаться в стороне от «пошлинных войн».
«Там много своих напряженностей, поэтому у нас нет ни малейшего желания с этим ассоциироваться и как-то это оценивать. Пусть разбираются те страны, которые принимают участие в этом процессе», — сообщил Песков.
Ранее, Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики. Для КНР ставка составит 10%, для Мексики — 25%, для Канады — 10% на энергоресурсы и 25% на остальной импорт.
Планы Путина
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым и несколько мероприятий в закрытом режиме. Однако Путин не планирует встречаться с представителями ХАМАС, которые приехали в Москву с визитом.
Переговоры с Сирией
Россия продолжит диалог с Сирией по множеству вопросов. Один из них — о судьбе базы в Тартусе.
Великобритания — апологет украинского конфликта
Лондон остается апологетом затягивания конфликта на Украине. Так Песков прокомментировал заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который ранее сообщил, что страна работает с другими западными государствами для усиления санкционного давления на РФ.
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