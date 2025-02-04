Экс-замгубернатора Томской области получил срок за преступную схему в нацпроекте

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Суд отправил бывшего вице-губернатора Томской области Паршуто на 3,5 года в колонию
Суд отправил бывшего вице-губернатора Томской области Паршуто на 3,5 года в колонию Фото:

Бывшего вице-губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто приговорили к 3,5 года колонии. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

«Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил бывшего заместителя губернатора к трем годам шести месяцам лишения свободы <...> в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Информацию об этом передает ТАСС.

Сообщается, что Паршуто был признан виновным в организации и руководстве преступной схемы при строительстве школы. Вину он не признал.

Суд постановил, что в 2020 году Паршуто, осведомленный, что работы по строительству Корниловской школы не выполнены, и стремясь искусственно увеличить показатели расходов регионального бюджета в рамках национального проекта «Образование», разработал схему для надувания бюджетных расходов. Это привело к значительным финансовым потерям для государства. Подрядчик незаконно получил  выплаты в размере более 13 млн рублей.

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Бывшего вице-губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто приговорили к 3,5 года колонии. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. «Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил бывшего заместителя губернатора к трем годам шести месяцам лишения свободы <...> в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Информацию об этом передает ТАСС. Сообщается, что Паршуто был признан виновным в организации и руководстве преступной схемы при строительстве школы. Вину он не признал. Суд постановил, что в 2020 году Паршуто, осведомленный, что работы по строительству Корниловской школы не выполнены, и стремясь искусственно увеличить показатели расходов регионального бюджета в рамках национального проекта «Образование», разработал схему для надувания бюджетных расходов. Это привело к значительным финансовым потерям для государства. Подрядчик незаконно получил  выплаты в размере более 13 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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