Экс-замгубернатора Томской области получил срок за преступную схему в нацпроекте

Бывшего вице-губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто приговорили к 3,5 года колонии. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.
«Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил бывшего заместителя губернатора к трем годам шести месяцам лишения свободы <...> в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Информацию об этом передает ТАСС.
Сообщается, что Паршуто был признан виновным в организации и руководстве преступной схемы при строительстве школы. Вину он не признал.
Суд постановил, что в 2020 году Паршуто, осведомленный, что работы по строительству Корниловской школы не выполнены, и стремясь искусственно увеличить показатели расходов регионального бюджета в рамках национального проекта «Образование», разработал схему для надувания бюджетных расходов. Это привело к значительным финансовым потерям для государства. Подрядчик незаконно получил выплаты в размере более 13 млн рублей.
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