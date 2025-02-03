Полиция накрыла сеть борделей в городах ХМАО

Полицейские ХМАО накрыли сеть борделей в Нижневартовске, Нягани и Якутске. А организовал незаконный бизнес сургутянин с двумя подельницами, теперь всем троим грозит уголовная ответственность, сообщили URA.RU в полиции региона.
«Бордели были организованы в Нижневартовске, Нягани и Иркутске. А руководил всем этим сургутянин с двумя сообщницами, одна из которых вовлекала девушек в проституцию. Возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституцией», — рассказал агентству в полиции.
Как сообщает МВД Медиа, полицейские обыскали места жительства подозреваемых и изъяли компьютеры, телефоны, терминалы для платежа и «черную» бухгалтерию. Продолжается расследование уголовного дела.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!