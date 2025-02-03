03 февраля 2025

Полиция накрыла сеть борделей в городах ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутянин организовал сеть борделей в ХМАО и Якутии
Сургутянин организовал сеть борделей в ХМАО и Якутии Фото:

Полицейские ХМАО накрыли сеть борделей в Нижневартовске, Нягани и Якутске. А организовал незаконный бизнес сургутянин с двумя подельницами, теперь всем троим грозит уголовная ответственность, сообщили URA.RU в полиции региона.

«Бордели были организованы в Нижневартовске, Нягани и Иркутске. А руководил всем этим сургутянин с двумя сообщницами, одна из которых вовлекала девушек в проституцию. Возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституцией», — рассказал агентству в полиции.

Как сообщает МВД Медиа, полицейские обыскали места жительства подозреваемых и изъяли компьютеры, телефоны, терминалы для платежа и «черную» бухгалтерию. Продолжается расследование уголовного дела.

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Полицейские ХМАО накрыли сеть борделей в Нижневартовске, Нягани и Якутске. А организовал незаконный бизнес сургутянин с двумя подельницами, теперь всем троим грозит уголовная ответственность, сообщили URA.RU в полиции региона. «Бордели были организованы в Нижневартовске, Нягани и Иркутске. А руководил всем этим сургутянин с двумя сообщницами, одна из которых вовлекала девушек в проституцию. Возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституцией», — рассказал агентству в полиции. Как сообщает МВД Медиа, полицейские обыскали места жительства подозреваемых и изъяли компьютеры, телефоны, терминалы для платежа и «черную» бухгалтерию. Продолжается расследование уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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