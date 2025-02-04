В Московском районе Санкт-Петербурга 2 февраля задержали мужчину за нападение с ножом в одном из апарт-отелей, при себе у него были гранаты для страйкбола. Об этом сообщила вневедомственная охрана по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«На месте происшествия патрульные установили, что в холле около лифта произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них нанес своему оппоненту ножевое ранение правой руки, после чего сразу скрылся, выбежав на улицу. <...> По словам раненого мужчины, помимо ножа у нападавшего при себе имелись предметы, похожие на гранаты», — сообщила вневедомственная охрана по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в официальной группе ВКонтакте.
Росгвардейцы оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Используя записи с камер видеонаблюдения, были получены приметы нападавшего. Злоумышленник был задержан менее чем через 10 минут после нападения неподалеку от места происшествия. У задержанного был изъят нож, а также две гранаты, которые он выбросил в мусорную урну рядом с отелем. Позднее выяснилось, что гранаты были предназначены для игры в страйкбол и не представляли реальной угрозы. Злоумышленник, ранее судимый за незаконное хранение наркотических средств, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и установления всех обстоятельств произошедшего.
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