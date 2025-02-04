В Москве введен план «Перехват» после стрельбы

План «Перехват» ввели в Москве (архивное фото)
План «Перехват» действует в некоторых районах Москвы, его ввели после стрельбы на западе города. Об этом сообщили в telegram-канале Shot.
«Неизвестный мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия около одного из жилых домов на Кастанаевской улице… План „Перехват“ введен в ЗАО и соседних районах», — передает Shot. Официальных комментариев о ситуации не поступало, данных о пострадавших также нет.
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