04 февраля 2025

В Москве введен план «Перехват» после стрельбы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, перекрытие дороги, гибдд екатеринбурга, екад, полиция, дпс, город екатеринбург, проверки на дорогах, план перехват, екатеринбургская кольцевая автодорога
План «Перехват» ввели в Москве (архивное фото) Фото:

План «Перехват» действует в некоторых районах Москвы, его ввели после стрельбы на западе города. Об этом сообщили в telegram-канале Shot.

«Неизвестный мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия около одного из жилых домов на Кастанаевской улице… План „Перехват“ введен в ЗАО и соседних районах», — передает Shot. Официальных комментариев о ситуации не поступало, данных о пострадавших также нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
План «Перехват» действует в некоторых районах Москвы, его ввели после стрельбы на западе города. Об этом сообщили в telegram-канале Shot. «Неизвестный мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия около одного из жилых домов на Кастанаевской улице… План „Перехват“ введен в ЗАО и соседних районах», — передает Shot. Официальных комментариев о ситуации не поступало, данных о пострадавших также нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...