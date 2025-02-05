Челябинский экс-таможенник, помогавший контрабандистам, отправился в колонию

Бывший ведущий инспектор отдела по контролю за оборотом товаров службы таможенного контроля Челябинской таможни Андрей Ерыкалов, попавшийся на связях с контрабандистами, отправлен в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Троицкого горсуда, там он проведет чуть больше трех лет.
«Суд признал Ерыкалова виновным в превышении должностных полномочий. В качестве наказания ему назначено три года и 18 суток в колонии-поселении», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
В качестве дополнительного наказания Ерыкалову запретили занимать должности на госслужбе и правоохранительных органах на срок два с половиной года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Ерыкалов был задержан в декабре 2022 года сотрудниками УФСБ по региону. Ему были предъявлены обвинения по факту превышения должностных полномочий. Он помогал контрабандистам. Позднее силовики выяснили, что Ерыкалов действовал не один: вместе с ним под следствие попал его непосредственный начальник Владимир Компанеец.
Предварительно, таможенники (на момент совершения преступления Компанеец и Ерыкалов были действующими сотрудниками — прим. URA.RU) посодействовали выводу одной из фур из-под таможенного контроля. По итогу автомобиль, набитый контрабандой, спокойно приступил к разгрузке товара, который планировали сбыть на территории региона. Но в планы банды вмешались чекисты.
По данным URA.RU, после задержания Компанеец признал вину в инкриминируемом преступлении. При этом, даже будучи под следствием, он оставался на службе до окончания срока служебного контракта. Ерыкалова же уволили сразу после задержания в связи с утратой доверия.
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