ФСБ уличила высокопоставленного челябинского таможенника в помощи контрабандистам

ФСБ задержала контрабандистов, которым, по версии следствия, помогал Владимир Компанеец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с транспортной прокуратурой региона уличили в связях с контрабандистами замначальника отдела контроля за оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Владимира Компанееца. По данным URA.RU, он помогал злоумышленникам выводить груз из-под таможенного контроля.

«Компанеец организовал незаконное выбытие груза в интересах грузополучателя, находящегося под таможенным контролем в форме таможенного досмотра. После чего он приказал подчиненному вывезти и сопроводить груз до Троицка, где его перегрузили в другой автомобиль», — рассказал источник.

В момент передачи груза сотрудники УФСБ по региону задержали контрабандистов. С помощью Компанейца злоумышленники пытались вывести на рынок региона контрафактную продукцию.

По данным URA.RU, Компанеец полностью признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Уральского таможенного управления. На момент публикации ответ не последовал. В пресс-службах Центрального межрегионального следственного управления на транспорте и Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что уточнят информацию.