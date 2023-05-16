16 мая 2023

ФСБ уличила высокопоставленного челябинского таможенника в помощи контрабандистам

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
ФСБ задержала контрабандистов, которым, по версии следствия, помогал Владимир Компанеец Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с транспортной прокуратурой региона уличили в связях с контрабандистами замначальника отдела контроля за оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Владимира Компанееца. По данным URA.RU, он помогал злоумышленникам выводить груз из-под таможенного контроля.

«Компанеец организовал незаконное выбытие груза в интересах грузополучателя, находящегося под таможенным контролем в форме таможенного досмотра. После чего он приказал подчиненному вывезти и сопроводить груз до Троицка, где его перегрузили в другой автомобиль», — рассказал источник.

В момент передачи груза сотрудники УФСБ по региону задержали контрабандистов. С помощью Компанейца злоумышленники пытались вывести на рынок региона контрафактную продукцию.

По данным URA.RU, Компанеец полностью признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Уральского таможенного управления. На момент публикации ответ не последовал. В пресс-службах Центрального межрегионального следственного управления на транспорте и Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что уточнят информацию.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с транспортной прокуратурой региона уличили в связях с контрабандистами замначальника отдела контроля за оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Владимира Компанееца. По данным URA.RU, он помогал злоумышленникам выводить груз из-под таможенного контроля. «Компанеец организовал незаконное выбытие груза в интересах грузополучателя, находящегося под таможенным контролем в форме таможенного досмотра. После чего он приказал подчиненному вывезти и сопроводить груз до Троицка, где его перегрузили в другой автомобиль», — рассказал источник. В момент передачи груза сотрудники УФСБ по региону задержали контрабандистов. С помощью Компанейца злоумышленники пытались вывести на рынок региона контрафактную продукцию. По данным URA.RU, Компанеец полностью признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. URA.RU направило запрос в пресс-службу Уральского таможенного управления. На момент публикации ответ не последовал. В пресс-службах Центрального межрегионального следственного управления на транспорте и Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что уточнят информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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