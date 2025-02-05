В Петербурге из-за вспышки заболеваний около 60 школьных классов приостановили учебу

В Санкт-Петербурге наблюдается значительный рост случаев заболеваний среди школьников. Из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно приостановлен учебный процесс для примерно 60 школьных классов, пишут СМИ.
«По данным на 4 февраля, учебный процесс приостановлен в 56 классах в школах и 19 группах в детских садах», — сообщил Комитет по образованию Петербурга порталу «78.ru». Данные меры предприняты для предотвращения дальнейшего распространения инфекций среди учащихся и персонала.
Специалисты фиксируют увеличение на 15% заболеваемости ОРВИ и гриппом, особенно среди детей от трех до шести лет. Общее число зарегистрированных случаев заболеваний составляет почти 33,8 тысяч. В связи с текущей эпидемиологической ситуацией, родителям рекомендуется особенно тщательно следить за состоянием здоровья детей, а также соблюдать меры личной гигиены и избегать мест массового скопления людей.
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