«Вижу интригу»: Анна Калашникова — об отношениях SHAMAN и Мизулиной

Роман певца SHAMAN и Екатерины Мизулиной может быть «прогревом» перед совместной песней или клипом. Такой версией развития событий в разговоре с URA.RU поделилась певица Анна Калашникова.
«Ярослав и Екатерина, на мой взгляд, очень органично смотрятся вместе. Их недавний поцелуй шокировал многих. У них разница всего семь лет — почему бы и нет? Будет очень обидно, если по итогу это окажется лишь хайпом и пиар-ходом», — говорит Калашникова.
Ярослав Дронов (настоящее имя SHAMAN, — прим. ред.) в конце прошлого года оформил развод с Еленой Мартыновой, а после стал много времени проводить с Екатериной Мизулиной. Пару видели на свиданиях, они вместе выходили в свет, а на днях прилюдно поцеловались. Все это время предполагаемые возлюбленные не торопились подтверждать или опровергать свой роман. И только сейчас Ярослав впервые высказался, что же их связывает с Мизулиной. «Нас объединяет любовь к России. А обо всем остальном узнаете 9 марта», — пояснил певец в интервью «КП», еще больше заинтриговав общественность.
Дронов не случайно назвал эту дату. В этот день в Москве состоится его концерт «Ты моя». Вероятно, глава организации «Лига безопасного интернета» Мизулина будет в числе гостей мероприятия. Анна Калашникова считает, что на концерте зрителей может ждать сюрприз.
«Я не знаю, насколько серьезные отношения у них. Но на сегодняшний момент я вижу интригу. Названа конкретная дата "обнародования" чего-то. Может быть, речь о дуэте? Смею предположить, возможно, у них совместная песня, номер или клип. Артисты часто используют такие "фишки", чтобы поднять интерес к определенным событиям — концертам, презентациям, выходам песен и клипов», — заявила Калашникова.
Дронов был дважды женат. От первого брака с учительницей Мариной Рощупкиной у него растет дочь Варвара, которая появилась на свет в 2014 году. Из-за занятости певец нечасто видит девочку, но очень старается поддерживать с ней связь.
В 2017 году Дронов женился на Елене Мартыновой, которая с 2018 года занимает должность заместителя генерального директора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда крупнейшей телекоммуникационной компании. Что касается личной жизни 40-летней Екатерины Мизулиной — о ней ничего неизвестно.
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