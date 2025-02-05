Что известно о масштабном обмене военнопленными между Россией и Украиной

Минобороны: Россия и Украина провели масштабный обмен военнопленными
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С Украины возвращены 150 российских бойцов (архивное фото)
С Украины возвращены 150 российских бойцов (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия и Украина 5 февраля организовали масштабный обмен военнопленными. Стороны вернули друг другу по 150 бойцов. В настоящий момент российские солдаты находятся на территории Беларуси. Об этом рассказали в Минобороны РФ. 

«В результате переговорного процесса с киевской территории вернулись 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. В настоящее время все [бойцы РФ] находятся на территории Беларуси», — уточнили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Всем вернувшимся солдатам РФ в настоящий момент оказывают медицинскую и психологическую помощь. Вскоре их направят в Россию.

По словам российского ведомства, посредником при проведении обмена между сторонами стали Объединенные Арабские Эмираты. До этого обмен пленными между сторонами происходил в  середине января.

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Россия и Украина 5 февраля организовали масштабный обмен военнопленными. Стороны вернули друг другу по 150 бойцов. В настоящий момент российские солдаты находятся на территории Беларуси. Об этом рассказали в Минобороны РФ.  «В результате переговорного процесса с киевской территории вернулись 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. В настоящее время все [бойцы РФ] находятся на территории Беларуси», — уточнили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Всем вернувшимся солдатам РФ в настоящий момент оказывают медицинскую и психологическую помощь. Вскоре их направят в Россию. По словам российского ведомства, посредником при проведении обмена между сторонами стали Объединенные Арабские Эмираты. До этого обмен пленными между сторонами происходил в  середине января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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