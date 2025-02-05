Что известно о масштабном обмене военнопленными между Россией и Украиной

Россия и Украина 5 февраля организовали масштабный обмен военнопленными. Стороны вернули друг другу по 150 бойцов. В настоящий момент российские солдаты находятся на территории Беларуси. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В результате переговорного процесса с киевской территории вернулись 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. В настоящее время все [бойцы РФ] находятся на территории Беларуси», — уточнили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Всем вернувшимся солдатам РФ в настоящий момент оказывают медицинскую и психологическую помощь. Вскоре их направят в Россию.
По словам российского ведомства, посредником при проведении обмена между сторонами стали Объединенные Арабские Эмираты. До этого обмен пленными между сторонами происходил в середине января.
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