25 российских военных вернулись из плена: главное об СВО на 15 января

Россия провела обмен пленных с Украиной по формуле 25 на 25

Переданные РФ пленные будут отправлены на лечение и реабилитацию Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия и Украина обменялись пленными бойцами. 25 российских бойцов будут доставлены в страну для прохождения лечения и реабилитации, сообщили в Минобороны РФ. Главное об СВО на Украине на 15 января — в материале URA.RU.

Обмен пленных

Россия и Украина произвела обмен пленными. Он проходил в формате 25 на 25, сообщили в Минобороны РФ. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, там им оказывается помощь. После всех намерены доставить в Россию для прохождения лечения и реабилитации. Это первый обмен пленными за 2025 год.

Встреча с Зеленским в Варшаве

Гарантии безопасности для Украины

Достичь согласия гарантиям безопасности для Украины западным странам будет трудно. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Дональд Туск после прошедших в Варшаве переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Членство Украины в НАТО

Украина может стать членом Североатлантического альянса только после окончания действующего конфликта. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. Он также выступил за приглашение страны в НАТО. «Сегодня я…однозначно выступаю за то, чтобы страны НАТО пригласили Украину вступить в Североатлантический альянс, другими словами, сделать первый официальный шаг, связанный с будущим членством Украины в НАТО», — заявил Дуда на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Варшаве.

Курское направление

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении более 220 военнослужащих и два танка. Также противник лишился пары бронетранспортеров, пяти боевых бронированных машин, шести автомобилей, нескольких артиллерийских орудий и четырех минометов. Об этом сообщили в оборонном ведомстве страны.

Гибель австралийского наемника Дженкинса

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Кремлю пока неизвестно, поднимала ли Австралия вопрос о гибели в зоне проведения специальной военной операции (СВО) своего гражданина Оскара Дженкинса, который воевал за ВСУ. Он отметил, что информацию об этом стоит искать через Министерство иностранных дел (МИД).

Песков уточнил, что иностранные наемники, что воюют против российских военных на стороне киевского режима, становятся законными целями Вооруженных сил РФ. «Нам хорошо известно <…>, что иностранные наемники принимают участие в боевых действиях на стороне киевского режима. Они с оружием в руках воюют против наших военных, соответственно они становятся законными целями», — отметил представитель Кремля.

Бои в ДНР

Несколько километров до Днепропетровской области

ВС РФ почти достигли Днепропетровской области. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, солдатам российской армии на некоторых участках линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР) осталось преодолеть пять-семь километров до выхода н