«Ему придется отказаться от многого»: Милонов — о желании SHAMANа уйти в политику

Если певец SHAMAN (настоящее имя артиста — Ярослав Дронов — прим. ред.) решит уйти в политику, он должен понимать, что ему придется отказаться от привычного образа жизни. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя нетворческие планы певца на будущее.
«SHAMAN, как мы знаем, получает большие гонорары. В его случае уйти в Госдуму — значит, понять, что его жизнь сильно изменится. Ему придется отказаться от многого, что есть сейчас. Будет невозможна такая активная гастрольная и концертная деятельности, потому что работа депутата отнимает все время. У нас жесткая дисциплина, а еще работа с избирателями», — пояснил депутат.
Певец SHAMAN заявил, что в будущем он вполне рассматривает себя в качестве политического деятеля, однако даже возможные сроки такого решения не озвучил в беседе с журналистом «КП». Виталий Милонов приводит позитивные примеры совмещения творческой деятельности и политики, например, Дмитрий Певцов, Денис Майданов. Был в Госдуме и Иосиф Кобзон, но он действительно с головой погружался в рабочий процесс и не пропускал заседания.
Вероятно, в случае Ярослава Дронова, на сегодняшний день его хватает людям и в качестве исполнителя. «Работа депутата — не совсем творческая. Боюсь, что людям нужно другое участие в их судьбе, не песенное. Но в любом случае все должны решать избиратели. Одного желания человека не хватит.
Необходимо еще и согласие политической партии выдвинуть этого человека, и избирателей — проголосовать за него. Если же человек чувствует в себе силы, у него, кроме песен, есть, что сказать людям, они посчитают, что он будет максимально полезен не в качестве певца, а в качестве депутата — почему нет?» — заключил Виталий Милонов.
SHAMAN в настоящий момент — один из «рупоров» патриотического воспитания на российской сцене. Артист убежден, что своим творчеством прививает правильные ориентиры молодежи. За свою активную позицию певец попал под санкции Европейского союза.
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