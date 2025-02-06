Ветер силой в 10 баллов обрушится на Ямал

МЧС предупредило жителей ЯНАО о шторме
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На ЯНАО надвигаются шторма
На ЯНАО надвигаются шторма Фото:

Сильный шторм придет на Ямал уже 7 февраля. Ветер в Ямальском районе усилится до 28 метров в секунду (соответствует 10 баллам по шкале Бофорта). Об этом ямальцев предупреждает МЧС.

«По данным ямальских синоптиков 7 февраля на территории округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду. В Приуральском, Тазовском и севере Надымского районах порывы 15-20 метров в секунду. В Ямальском и по северо-западу Тазовского районах порывы ветра 23-28 метров в секунду», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

При усилении ветра до штормовых значений следует закрыть форточки, по возможности не выходить на улицу. Избегайте находиться вблизи деревьев, стеклянных витрин и крыш домов. 

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Сильный шторм придет на Ямал уже 7 февраля. Ветер в Ямальском районе усилится до 28 метров в секунду (соответствует 10 баллам по шкале Бофорта). Об этом ямальцев предупреждает МЧС. «По данным ямальских синоптиков 7 февраля на территории округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду. В Приуральском, Тазовском и севере Надымского районах порывы 15-20 метров в секунду. В Ямальском и по северо-западу Тазовского районах порывы ветра 23-28 метров в секунду», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС. При усилении ветра до штормовых значений следует закрыть форточки, по возможности не выходить на улицу. Избегайте находиться вблизи деревьев, стеклянных витрин и крыш домов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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