Ветер силой в 10 баллов обрушится на Ямал

Сильный шторм придет на Ямал уже 7 февраля. Ветер в Ямальском районе усилится до 28 метров в секунду (соответствует 10 баллам по шкале Бофорта). Об этом ямальцев предупреждает МЧС.
«По данным ямальских синоптиков 7 февраля на территории округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду. В Приуральском, Тазовском и севере Надымского районах порывы 15-20 метров в секунду. В Ямальском и по северо-западу Тазовского районах порывы ветра 23-28 метров в секунду», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
При усилении ветра до штормовых значений следует закрыть форточки, по возможности не выходить на улицу. Избегайте находиться вблизи деревьев, стеклянных витрин и крыш домов.
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