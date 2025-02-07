Генпрокуратура подала иск к бизнесменам Богданчикову и Гарберу

Генеральная прокуратура России подала иск в Арбитражный суд Сахалинской области против Сергея Богданчикова, Марка Гарбера и нескольких кипрских компаний. Об этом свидетельствуют данные из картотеки арбитражных дел.
Иск был зарегистрирован 6 февраля, но пока не принят к производству, говорится на сайте картотеки. В документах, поступивших в суд, также содержится заявление о принятии обеспечительных мер, датированное 7 февраля. Детали требований и суть иска пока не раскрываются.
В картотеке отсутствуют личные данные ответчиков. Однако известно, что тезка одного из них, Сергей Михайлович Богданчиков, в период с 1998 по 2010 годы занимал должность главы компании «Роснефть». Прежде чем занять эту высокую позицию, он на протяжении двух лет руководил АО «НК „Роснефть“-Сахалинморнефтегаз» и был председателем совета директоров этой сахалинской организации. Марк Гарбер, партнер в GHP Group, тоже входил в состав совета директоров. В список ответчиков также включены кипрские компании, такие как Panlaw Servies Limited, Cypcoservice Limited и другие.
Из открытых данных известно, что Сергей Богданчиков — известный российский управленец и предприниматель. Он занимал пост президента нефтяной компании «Роснефть» с 1998 по 2010 год и владеет компанией Fortinvest Investments Holding. Согласно данным польского издания Wprost, в 2006 году его финансовое состояние было оценено в 800 миллионов долларов.
Марк Гарбер занимает выдающееся место в российском бизнес-сообществе как предприниматель и писатель. Он выполняет обязанности старшего партнера в компании GHP GROUP, ранее известной как Fleming Family & Partners. Гарбер также занимал пост члена Совета директоров в ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» и обладает степенью кандидата медицинских наук. Он является членом общественного совета Российского еврейского конгресса.
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