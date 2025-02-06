Экономика Недвижимость Экспертиза одобрила строительство нового ЖК в самом дорогом районе под Челябинском. Фото Новый ЖК с МФЦ и магазинами построят в Сосновском районе под Челябинском 07 февраля 2025 в 12:27 Размер текста - 17 + Строительство жилых домов с МФЦ и магазинами одобрила «Челэкспертиза» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области в поселке «Пригородный», где продают самые дорогие квартиры на вторичном рынке, девелопер строит новый ЖК с МФЦ и магазинами. Проект одобрила «Челэкспертиза», сообщается на сайте госреестра. «Строительство многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями, МФЦ с объектами торгового назначения. Объекты будут расположены в Челябинской области в Сосновском районе недалеко от поселка Терема, участок находится примерно в 520 метрах от ориентира по направлению на запад. ООО „Челэкспертиза“ выдала положительное заключение», — сообщается на сайте госреестра. Как сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), новый жилой комплекс возводят в поселке «Пригородный» в Сосновском районе. Всего там построят 24 высотных дома. Строящийся жилой комплекс расположен в двух километрах от Челябинска по Новоградскому тракту. На территории запланированы детские сады, школы, магазины спортивные учреждения. Возвести два новый детских сада и школу в новом ЖК планируется к 2025—2026 годам. В конце 2024 года в поселке «Пригородный» продавали самые дорогие квартиры на вторичном рынке. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке на тот момент достигала более 125 тысяч рублей. В Сосновском районе под Челябинском построят ЖК с МФЦ и магазинами Фото: сайт «ЕИСЖС» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Сосновском районе Челябинской области в поселке «Пригородный», где продают самые дорогие квартиры на вторичном рынке, девелопер строит новый ЖК с МФЦ и магазинами. Проект одобрила «Челэкспертиза», сообщается на сайте госреестра. «Строительство многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями, МФЦ с объектами торгового назначения. Объекты будут расположены в Челябинской области в Сосновском районе недалеко от поселка Терема, участок находится примерно в 520 метрах от ориентира по направлению на запад. ООО „Челэкспертиза“ выдала положительное заключение», — сообщается на сайте госреестра. Как сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), новый жилой комплекс возводят в поселке «Пригородный» в Сосновском районе. Всего там построят 24 высотных дома. Строящийся жилой комплекс расположен в двух километрах от Челябинска по Новоградскому тракту. На территории запланированы детские сады, школы, магазины спортивные учреждения. Возвести два новый детских сада и школу в новом ЖК планируется к 2025—2026 годам. В конце 2024 года в поселке «Пригородный» продавали самые дорогие квартиры на вторичном рынке. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке на тот момент достигала более 125 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям