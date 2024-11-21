Новый жилищный комплекс возводят в поселке «Пригородный» в Сосновском районе Челябинской области. Всего там возведут 24 высотных дома Очередной панельный 10-этажный дом планируется сдать в эксплуатацию в конце 2025 года, сообщается на сайте о недвижимости.
«В поселке „Пригородный“ в Сосновском районе Челябинской области строится жилой комплекс Шишкин. Очередной панельный 10-этажный дом в микрорайоне будет возведен в четвертом квартале 2025 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
ЖК находится в двух километрах от Челябинска по Новоградскому тракту. Жилищный комплекс «Шишкин», который будет состоять из 24 многоквартирных домов, возводит застройщик «А74». На территории запланированы детские сады, школы, спортивные учреждения. Возвести два новый детских сада и школу в ЖК «Шишкин» планируется к 2025—2026 годам.
В октябре 2024 года в поселке «Пригородный» продавали самые дорогие квартиры на вторичном рынке. Стоимость квадратного метра составила более 125 тысяч рублей. В продаже было лишь 34 квартиры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!