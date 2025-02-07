Суд простил тюменца, который устроил стрельбу посреди дачного поселка

В Тюмени суд оправдал мужчину, устроившего стрельбу из карабина в СНТ «Поляна»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В действиях мужчины не нашли состава преступления
В действиях мужчины не нашли состава преступления Фото:

Центральный суд Тюмени оправдал мужчину, который 19 июля 2024 года устроил стрельбу из карабина посреди СНТ «Поляна». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, в действиях тюменца не нашли состава преступления.

«Мужчину оправдали. Суд постановил, что в его действиях нет состава преступления. Хотя изначально его обвиняли в хулиганстве. Он даже какое-то время находился под домашним арестом», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

По словам инсайдера, поздним вечером 19 июля 2024 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, устроил стрельбу из карабина «Сайга» в СНТ «Поляна». По данным следствия, он произвел не менее шести выстрелов в небо. В результате инцидента мужчину задержали и завели уголовное дело за хулиганство. В пресс-службе судов Тюменской области подтвердили информацию о том, что тюменец был оправдан.

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Центральный суд Тюмени оправдал мужчину, который 19 июля 2024 года устроил стрельбу из карабина посреди СНТ «Поляна». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, в действиях тюменца не нашли состава преступления. «Мужчину оправдали. Суд постановил, что в его действиях нет состава преступления. Хотя изначально его обвиняли в хулиганстве. Он даже какое-то время находился под домашним арестом», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. По словам инсайдера, поздним вечером 19 июля 2024 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, устроил стрельбу из карабина «Сайга» в СНТ «Поляна». По данным следствия, он произвел не менее шести выстрелов в небо. В результате инцидента мужчину задержали и завели уголовное дело за хулиганство. В пресс-службе судов Тюменской области подтвердили информацию о том, что тюменец был оправдан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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