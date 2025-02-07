Суд простил тюменца, который устроил стрельбу посреди дачного поселка

Центральный суд Тюмени оправдал мужчину, который 19 июля 2024 года устроил стрельбу из карабина посреди СНТ «Поляна». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, в действиях тюменца не нашли состава преступления.
«Мужчину оправдали. Суд постановил, что в его действиях нет состава преступления. Хотя изначально его обвиняли в хулиганстве. Он даже какое-то время находился под домашним арестом», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.
По словам инсайдера, поздним вечером 19 июля 2024 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, устроил стрельбу из карабина «Сайга» в СНТ «Поляна». По данным следствия, он произвел не менее шести выстрелов в небо. В результате инцидента мужчину задержали и завели уголовное дело за хулиганство. В пресс-службе судов Тюменской области подтвердили информацию о том, что тюменец был оправдан.
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