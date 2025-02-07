В Крыму иномарка влетела в машину ДПС, есть пострадавшие

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В момент аварии сотрудники ГАИ оформляли другое ДТП
В момент аварии сотрудники ГАИ оформляли другое ДТП Фото:

На трассе «Таврида» в Республике Крым автомобиль Volkswagen Touran столкнулся с патрульной машиной ДПС, в результате чего пострадали три человека: водитель легковушки и два сотрудника ДПС. Авария произошла вблизи села Цветочное, когда сотрудники Госавтоинспекции оформляли другое ДТП.

«Водитель 1956 года рождения, не справившись с управлением, наехал на служебный автомобиль Госавтоинспекции Белогорского района. Все пострадавшие были срочно доставлены в больницу», — сообщили в ГАИ. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции. 

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На трассе «Таврида» в Республике Крым автомобиль Volkswagen Touran столкнулся с патрульной машиной ДПС, в результате чего пострадали три человека: водитель легковушки и два сотрудника ДПС. Авария произошла вблизи села Цветочное, когда сотрудники Госавтоинспекции оформляли другое ДТП. «Водитель 1956 года рождения, не справившись с управлением, наехал на служебный автомобиль Госавтоинспекции Белогорского района. Все пострадавшие были срочно доставлены в больницу», — сообщили в ГАИ. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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