В Крыму иномарка влетела в машину ДПС, есть пострадавшие

На трассе «Таврида» в Республике Крым автомобиль Volkswagen Touran столкнулся с патрульной машиной ДПС, в результате чего пострадали три человека: водитель легковушки и два сотрудника ДПС. Авария произошла вблизи села Цветочное, когда сотрудники Госавтоинспекции оформляли другое ДТП.
«Водитель 1956 года рождения, не справившись с управлением, наехал на служебный автомобиль Госавтоинспекции Белогорского района. Все пострадавшие были срочно доставлены в больницу», — сообщили в ГАИ. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.
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