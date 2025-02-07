В Челябинской области назвали самую подешевевшую модель авто из Китая

В Челябинске среди новых автомобилей доступнее для покупателей стал популярный кроссовер OMODA C5. Он подешевел на 20% за год, рассказали эксперты сервиса «Авито Авто».
«Среди моделей наиболее существенно снизилась средняя цена на OMODA C5 — на 20,5%. Вторую, третью и четвертую строку занимают модели марки Chery: Tiggo 8 Pro Max по сравнению с январем 2024 года потерял в цене 16,1%, Arrizo 8 — 15,7%, а Tiggo 4 Pro — 15,5%. На пятой строчке LADA Largus с дисконтом в 13%», — сообщили аналитики сервиса.
Эксперты объяснили падение цен гибкой маркетинговой стратегией китайских производителей, которая направлена на укрепление позиций на российском рынке. Также влияет на стоимость развитие локальных производств.
Ранее в Челябинской области назвали самые популярные легковые автомобили. Первые четыре строчки заняли машины марки ВАЗ.
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