Названы самые покупаемые легковушки в Челябинской области

Наиболее востребованными машинами у челябинцев стали Granta, Niva Legend, Vesta

23 декабря 2024 в 05:46 Размер текста - 17 +

Челябинцы выбирают автомобили отечественного производства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Четыре из пяти самых продаваемых машин в Челябинской области — легковые автомобили производства LADA. К такому выводу пришли аналитики «Авито Авто». «Первые четыре места моделей по спросу в ноябре 2024 года в регионе заняли машины марки ВАЗ (LADA). Лидером стала Granta, чья доля составила 12,4%. Второе место досталось Niva Legend, которая получила 5,3% от спроса, третье — Vesta (3,9%), а четвертое — Largus (3,7%). Также в пятерку вошел автомобиль Chery Tiggo 4 Pro, доля которого составила 3,4%», — рассказали эксперты сервиса. Что касается рейтинга производителей, то в ноябре на рынке новых автомобилей в Челябинской области наибольшей популярностью пользовался бренд ВАЗ (LADA). Он занял треть рынка — 32,6%, уточнили аналитики. Следующими по популярности идут Chery с показателем в 9,6% и Geely с 6,8% рынка. Четвертое место удерживает корейский производитель Kia, доля которого составила 4,6%. Как ранее писало URA.RU, объемы китайских авто на вторичном рынке в Челябинской области в октябре выросли на три четверти. Это связано с тем, что увеличились объемы присутствия машин из Поднебесной на отечественном рынке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четыре из пяти самых продаваемых машин в Челябинской области — легковые автомобили производства LADA. К такому выводу пришли аналитики «Авито Авто». «Первые четыре места моделей по спросу в ноябре 2024 года в регионе заняли машины марки ВАЗ (LADA). Лидером стала Granta, чья доля составила 12,4%. Второе место досталось Niva Legend, которая получила 5,3% от спроса, третье — Vesta (3,9%), а четвертое — Largus (3,7%). Также в пятерку вошел автомобиль Chery Tiggo 4 Pro, доля которого составила 3,4%», — рассказали эксперты сервиса. Что касается рейтинга производителей, то в ноябре на рынке новых автомобилей в Челябинской области наибольшей популярностью пользовался бренд ВАЗ (LADA). Он занял треть рынка — 32,6%, уточнили аналитики. Следующими по популярности идут Chery с показателем в 9,6% и Geely с 6,8% рынка. Четвертое место удерживает корейский производитель Kia, доля которого составила 4,6%. Как ранее писало URA.RU, объемы китайских авто на вторичном рынке в Челябинской области в октябре выросли на три четверти. Это связано с тем, что увеличились объемы присутствия машин из Поднебесной на отечественном рынке.