22 декабря 2024
21 декабря 2024

Названы самые покупаемые легковушки в Челябинской области

Наиболее востребованными машинами у челябинцев стали Granta, Niva Legend, Vesta
© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон ЛАДА. Челябинск, покупатель, лада, автомобиль, ваз, автопром, хрэй
Челябинцы выбирают автомобили отечественного производства Фото:

Четыре из пяти самых продаваемых машин в Челябинской области — легковые автомобили производства LADA. К такому выводу пришли аналитики «Авито Авто».

«Первые четыре места моделей по спросу в ноябре 2024 года в регионе заняли машины марки ВАЗ (LADA). Лидером стала Granta, чья доля составила 12,4%. Второе место досталось Niva Legend, которая получила 5,3% от спроса, третье — Vesta (3,9%), а четвертое — Largus (3,7%). Также в пятерку вошел автомобиль Chery Tiggo 4 Pro, доля которого составила 3,4%», — рассказали эксперты сервиса.

Что касается рейтинга производителей, то в ноябре на рынке новых автомобилей в Челябинской области наибольшей популярностью пользовался бренд ВАЗ (LADA). Он занял треть рынка — 32,6%, уточнили аналитики. Следующими по популярности идут Chery с показателем в 9,6% и Geely с 6,8% рынка. Четвертое место удерживает корейский производитель Kia, доля которого составила 4,6%.

Как ранее писало URA.RU, объемы китайских авто на вторичном рынке в Челябинской области в октябре выросли на три четверти. Это связано с тем, что увеличились объемы присутствия машин из Поднебесной на отечественном рынке.

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Четыре из пяти самых продаваемых машин в Челябинской области — легковые автомобили производства LADA. К такому выводу пришли аналитики «Авито Авто». «Первые четыре места моделей по спросу в ноябре 2024 года в регионе заняли машины марки ВАЗ (LADA). Лидером стала Granta, чья доля составила 12,4%. Второе место досталось Niva Legend, которая получила 5,3% от спроса, третье — Vesta (3,9%), а четвертое — Largus (3,7%). Также в пятерку вошел автомобиль Chery Tiggo 4 Pro, доля которого составила 3,4%», — рассказали эксперты сервиса. Что касается рейтинга производителей, то в ноябре на рынке новых автомобилей в Челябинской области наибольшей популярностью пользовался бренд ВАЗ (LADA). Он занял треть рынка — 32,6%, уточнили аналитики. Следующими по популярности идут Chery с показателем в 9,6% и Geely с 6,8% рынка. Четвертое место удерживает корейский производитель Kia, доля которого составила 4,6%. Как ранее писало URA.RU, объемы китайских авто на вторичном рынке в Челябинской области в октябре выросли на три четверти. Это связано с тем, что увеличились объемы присутствия машин из Поднебесной на отечественном рынке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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