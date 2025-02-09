В Индии замерли в ожидании захватывающего полета Су-57

Индия замерла в ожидании демонстрационного полета российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщил заместитель министра обороны южноазиатской республики Санджив Кумар.
«Ожидаем захватывающего выступления Су-57 на авиашоу... Мы оцениваем [возможности истребителя]», — заявил Кумар. Его слова передает ТАСС.
Экспортная версия истребителя Су-57Э ранее прибыла на авиабазу Елаханка ВВС Индии в Бангалоре. За штурвалом самолета находится российский летчик, Герой России Сергей Богдан. Боевая машины выполнит демонстрационные полеты с 10 по 14 февраля в ходе международного авиасалона Aero India 2025.
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