В Индии замерли в ожидании захватывающего полета Су-57

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В Индии ожидают выступление Су-57
В Индии ожидают выступление Су-57 Фото:

Индия замерла в ожидании демонстрационного полета российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщил заместитель министра обороны южноазиатской республики Санджив Кумар.

«Ожидаем захватывающего выступления Су-57 на авиашоу... Мы оцениваем [возможности истребителя]», — заявил Кумар. Его слова передает ТАСС.

Экспортная версия истребителя Су-57Э ранее прибыла на авиабазу Елаханка ВВС Индии в Бангалоре. За штурвалом самолета находится российский летчик, Герой России Сергей Богдан. Боевая машины выполнит демонстрационные полеты с 10 по 14 февраля в ходе международного авиасалона Aero India 2025.

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Индия замерла в ожидании демонстрационного полета российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщил заместитель министра обороны южноазиатской республики Санджив Кумар. «Ожидаем захватывающего выступления Су-57 на авиашоу... Мы оцениваем [возможности истребителя]», — заявил Кумар. Его слова передает ТАСС. Экспортная версия истребителя Су-57Э ранее прибыла на авиабазу Елаханка ВВС Индии в Бангалоре. За штурвалом самолета находится российский летчик, Герой России Сергей Богдан. Боевая машины выполнит демонстрационные полеты с 10 по 14 февраля в ходе международного авиасалона Aero India 2025.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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