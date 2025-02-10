Потерявшийся челябинец найден мертвым: его зарезал собутыльник

В Челябинске пропавший местный житель обнаружен мертвым
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинец получил удар ножом в ходе пьяной драки
Челябинец получил удар ножом в ходе пьяной драки Фото:

Житель Челябинска, о пропаже которого заявила сожительница, найден мертвым. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, его зарезал собутыльник.

«При проведении мероприятий оперативники детально восстановили день пропажи мужчины, а также установили ранее судимого местного жителя, с которым в последний раз его видели очевидцы. В ходе беседы с полицейскими мужчина сознался в преступлении», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

По словам задержанного, он вместе с потерпевшим выпивал в своем доме. После собутыльник ушел, но спустя время вернулся, застолье продолжилось. В результате между мужчинами завязалась драка, в ходе которой хозяин дома ударил гостя ножом, нанеся смертельную травму. После он спрятал труп, а вещи попытался сжечь.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, после задержания мужчину допросили. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ. В настоящее время в суд направлено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

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Житель Челябинска, о пропаже которого заявила сожительница, найден мертвым. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, его зарезал собутыльник. «При проведении мероприятий оперативники детально восстановили день пропажи мужчины, а также установили ранее судимого местного жителя, с которым в последний раз его видели очевидцы. В ходе беседы с полицейскими мужчина сознался в преступлении», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. По словам задержанного, он вместе с потерпевшим выпивал в своем доме. После собутыльник ушел, но спустя время вернулся, застолье продолжилось. В результате между мужчинами завязалась драка, в ходе которой хозяин дома ударил гостя ножом, нанеся смертельную травму. После он спрятал труп, а вещи попытался сжечь. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, после задержания мужчину допросили. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ. В настоящее время в суд направлено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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