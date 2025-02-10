Потерявшийся челябинец найден мертвым: его зарезал собутыльник

Житель Челябинска, о пропаже которого заявила сожительница, найден мертвым. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, его зарезал собутыльник.
«При проведении мероприятий оперативники детально восстановили день пропажи мужчины, а также установили ранее судимого местного жителя, с которым в последний раз его видели очевидцы. В ходе беседы с полицейскими мужчина сознался в преступлении», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
По словам задержанного, он вместе с потерпевшим выпивал в своем доме. После собутыльник ушел, но спустя время вернулся, застолье продолжилось. В результате между мужчинами завязалась драка, в ходе которой хозяин дома ударил гостя ножом, нанеся смертельную травму. После он спрятал труп, а вещи попытался сжечь.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, после задержания мужчину допросили. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ. В настоящее время в суд направлено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
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