10 февраля 2025

В Госдуме раскрыли, в каком качестве на СВО используют ослов и верблюдов

Депутат Журавлев: на СВО в роли курьеров начали использовать верблюдов и ослов
© Служба новостей «URA.RU»
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Одомашненные животные могут использоваться в качестве доставщиков на СВО
Одомашненные животные могут использоваться в качестве доставщиков на СВО Фото:

Ослов и верблюдов используют в зоне СВО в качестве средства доставки боеприпасов. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он отозвался на публикации в СМИ об использовании на территории проведения специальной военной операции ослов и верблюдов.

«Осел или мул очень выносливы и чаще всего упрямо следуют по намеченному пути, не отвлекаясь на происходящее вокруг, вполне вероятно, что и в прифронтовой зоне они могут быть весьма полезны. Средства доставки боеприпасов, которые минимизируют потери среди личного состава, я бы только горячо приветствовал», — написал Журавлев в своем telegram-канале.

Он добавил, что и других животных стоит использовать, если они могут в чем-то помочь. Депутат предложил не сбрасывать со счетов лошадей, собак, кошек или попугаев.

Известны несколько случаев привлечения ослов для помощи армии, сообщил telegram-канал «Военный осведомитель». Его авторы пишут, что применение крупных животных на передовой порождает ряд сложностей, среди которых обеспечение их регулярным питанием и особенностями ветеринарного обслуживания.

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Ослов и верблюдов используют в зоне СВО в качестве средства доставки боеприпасов. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он отозвался на публикации в СМИ об использовании на территории проведения специальной военной операции ослов и верблюдов. «Осел или мул очень выносливы и чаще всего упрямо следуют по намеченному пути, не отвлекаясь на происходящее вокруг, вполне вероятно, что и в прифронтовой зоне они могут быть весьма полезны. Средства доставки боеприпасов, которые минимизируют потери среди личного состава, я бы только горячо приветствовал», — написал Журавлев в своем telegram-канале. Он добавил, что и других животных стоит использовать, если они могут в чем-то помочь. Депутат предложил не сбрасывать со счетов лошадей, собак, кошек или попугаев. Известны несколько случаев привлечения ослов для помощи армии, сообщил telegram-канал «Военный осведомитель». Его авторы пишут, что применение крупных животных на передовой порождает ряд сложностей, среди которых обеспечение их регулярным питанием и особенностями ветеринарного обслуживания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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