HeadHunter: в Петербурге выросло число вакансий для инвалидов

Согласно последним данным, доля вакансий петербургского рынка, доступная для людей с инвалидностью, составила 4% от общего числа предложений, что в количественном выражении достигло более 3,3 тысяч за последний месяц. Ситуацию на рынке проанализировали аналитики hh.ru.
«Так, доля вакансий, доступных инвалидам (по условиям труда и требованиям работодателей) в Петербурге сейчас достигла 4% об всего объёма новых рабочих мест или более 3,3 тыс. вакансий за последний месяц. Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для инвалидов в Петербурге тоже выросла: с 94 тысяч до 109 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба HeadHunter в своем telegram-канале. Они отметили, что это значительно выше среднего уровня по России, где медианная зарплата составила 74,5 тысячи рублей.
Наибольшую долю инклюзивных вакансий в Санкт-Петербурге занимает сфера услуг, включая продажи и клиентское обслуживание, где каждая пятая вакансия доступна для инвалидов. За ней следуют транспорт и логистика, а также сфера домашнего персонала. Интересно отметить, что сфера IT также активно включается в список инклюзивных отраслей, предлагая 13% от общего числа вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сфера финансов и бухгалтерии показала наибольший прирост доступных вакансий, увеличив их количество на 123%. Также значительный рост наблюдается в страховании и закупках.
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