HeadHunter: в Петербурге выросло число вакансий для инвалидов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наибольшую долю инклюзивных вакансий в Санкт-Петербурге занимает сфера услуг
Наибольшую долю инклюзивных вакансий в Санкт-Петербурге занимает сфера услуг Фото:

Согласно последним данным, доля вакансий петербургского рынка, доступная для людей с инвалидностью, составила 4% от общего числа предложений, что в количественном выражении достигло более 3,3 тысяч за последний месяц. Ситуацию на рынке проанализировали аналитики hh.ru.

«Так, доля вакансий, доступных инвалидам (по условиям труда и требованиям работодателей) в Петербурге сейчас достигла 4% об всего объёма новых рабочих мест или более 3,3 тыс. вакансий за последний месяц. Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для инвалидов в Петербурге тоже выросла: с 94 тысяч до 109 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба HeadHunter в своем telegram-канале. Они отметили, что это значительно выше среднего уровня по России, где медианная зарплата составила 74,5 тысячи рублей.

Наибольшую долю инклюзивных вакансий в Санкт-Петербурге занимает сфера услуг, включая продажи и клиентское обслуживание, где каждая пятая вакансия доступна для инвалидов. За ней следуют транспорт и логистика, а также сфера домашнего персонала. Интересно отметить, что сфера IT также активно включается в список инклюзивных отраслей, предлагая 13% от общего числа вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сфера финансов и бухгалтерии показала наибольший прирост доступных вакансий, увеличив их количество на 123%. Также значительный рост наблюдается в страховании и закупках.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Согласно последним данным, доля вакансий петербургского рынка, доступная для людей с инвалидностью, составила 4% от общего числа предложений, что в количественном выражении достигло более 3,3 тысяч за последний месяц. Ситуацию на рынке проанализировали аналитики hh.ru. «Так, доля вакансий, доступных инвалидам (по условиям труда и требованиям работодателей) в Петербурге сейчас достигла 4% об всего объёма новых рабочих мест или более 3,3 тыс. вакансий за последний месяц. Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для инвалидов в Петербурге тоже выросла: с 94 тысяч до 109 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба HeadHunter в своем telegram-канале. Они отметили, что это значительно выше среднего уровня по России, где медианная зарплата составила 74,5 тысячи рублей. Наибольшую долю инклюзивных вакансий в Санкт-Петербурге занимает сфера услуг, включая продажи и клиентское обслуживание, где каждая пятая вакансия доступна для инвалидов. За ней следуют транспорт и логистика, а также сфера домашнего персонала. Интересно отметить, что сфера IT также активно включается в список инклюзивных отраслей, предлагая 13% от общего числа вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сфера финансов и бухгалтерии показала наибольший прирост доступных вакансий, увеличив их количество на 123%. Также значительный рост наблюдается в страховании и закупках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...