Певица МакSим заставила танцевать снайперов на крыше в Ставрополье

Певица МакSим во время выступления на Дне города Ставрополя привлекла внимание не только зрителей, но и сотрудников силовых структур. Во время концерта на крыше здания правительства края были замечены люди в камуфляже, которые танцевали под хиты артистки.
"Певица Максим так хорошо выступала на Дне Города в Ставрополе, что в пляс пустились даже снайперы на крыше здания правительства края", — пишет telegram-канал Baza. Уточняется, что певица выступала в Ставрополье по случаю Дня Города 20 сентября.
Концерт собрал несколько тысяч зрителей на главной площади города. Местные жители активно поддерживали артистку, исполняя вместе с ней известные композиции.
