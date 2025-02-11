11 февраля 2025

Житель Дагестана перелез через забор, чтобы попасть в аэропорт Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Дагестана незаконно проник на территорию аэропорта Сургута
Житель Дагестана незаконно проник на территорию аэропорта Сургута Фото:

Сотрудники вневедомственной охраны Минтранса задержали мужчину, который перелез через забор аэропорта Сургута (ХМАО) и направился в сторону фонарей. Им оказался раннее судимый 26-летний житель Дагестана.

«Вчера вечером сотрудники вневедомственной охраны Минтранса в сургутском аэропорту при обходе территории аэродрома увидели подозрительного мужчину, который перелез через забор и направлялся в сторону фонарей. Нарушителя оперативно задержали — им оказался ранее судимый за растрату 26-летний житель села Куппа республики Дагестан», — пишет telegram-канал «Авиаторщина».

Что побудило мужчину совершить этот поступок — остается неизвестным. Нарушителя и территорию осматривали на наличие запрещенных веществ, однако ничего обнаружено не было.

URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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Сотрудники вневедомственной охраны Минтранса задержали мужчину, который перелез через забор аэропорта Сургута (ХМАО) и направился в сторону фонарей. Им оказался раннее судимый 26-летний житель Дагестана. «Вчера вечером сотрудники вневедомственной охраны Минтранса в сургутском аэропорту при обходе территории аэродрома увидели подозрительного мужчину, который перелез через забор и направлялся в сторону фонарей. Нарушителя оперативно задержали — им оказался ранее судимый за растрату 26-летний житель села Куппа республики Дагестан», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». Что побудило мужчину совершить этот поступок — остается неизвестным. Нарушителя и территорию осматривали на наличие запрещенных веществ, однако ничего обнаружено не было. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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