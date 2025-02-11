Житель Дагестана перелез через забор, чтобы попасть в аэропорт Сургута

Сотрудники вневедомственной охраны Минтранса задержали мужчину, который перелез через забор аэропорта Сургута (ХМАО) и направился в сторону фонарей. Им оказался раннее судимый 26-летний житель Дагестана.
«Вчера вечером сотрудники вневедомственной охраны Минтранса в сургутском аэропорту при обходе территории аэродрома увидели подозрительного мужчину, который перелез через забор и направлялся в сторону фонарей. Нарушителя оперативно задержали — им оказался ранее судимый за растрату 26-летний житель села Куппа республики Дагестан», — пишет telegram-канал «Авиаторщина».
Что побудило мужчину совершить этот поступок — остается неизвестным. Нарушителя и территорию осматривали на наличие запрещенных веществ, однако ничего обнаружено не было.
URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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