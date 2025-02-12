Российские военные разгромили украинский завод по производству дронов

Бойцы ВС РФ, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, нанесли удар по цехам одного из предприятий Украины, где производили беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны», — сообщили в военном ведомстве. Информация опубликована в официальном telegram-канале. В Минобороны отметили, что цели, поставленные перед российскими бойцами, достигнуты. Все объекты поражены.
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