Российские военные разгромили украинский завод по производству дронов

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Групповой ракетный удар нанесен по цехам украинских предприятий
Групповой ракетный удар нанесен по цехам украинских предприятий Фото:

Бойцы ВС РФ, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, нанесли удар по цехам одного из предприятий Украины, где производили беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны», — сообщили в военном ведомстве. Информация опубликована в официальном telegram-канале. В Минобороны отметили, что цели, поставленные перед российскими бойцами, достигнуты. Все объекты поражены. 

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Бойцы ВС РФ, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, нанесли удар по цехам одного из предприятий Украины, где производили беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны», — сообщили в военном ведомстве. Информация опубликована в официальном telegram-канале. В Минобороны отметили, что цели, поставленные перед российскими бойцами, достигнуты. Все объекты поражены. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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