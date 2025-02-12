Обвиняемые по делу о теракте на Крымском мосту отказались признать вину

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Обвиняемые в подготовке теракта на Крымском мосту в 2022 году не признали вину
Обвиняемые в подготовке теракта на Крымском мосту в 2022 году не признали вину Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Все восемь обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года не признают свою вину. Об этом сообщил адвокат Гасан Раджабов после первого заседания по существу, которое прошло в закрытом режиме в Южном окружном военном суде.

«Все восемь подсудимых вину не признают», — заявил Гасан Раджабов, его слова приводят ТАСС. Он также уточнил, что защита настаивала на открытом рассмотрении дела, однако суд принял решение продолжить слушания в закрытом режиме из-за наличия документации, имеющей гриф «для служебного пользования».

Подсудимыми являются: Георгий и Артем Азатьяны, Владимир Злоба, Роман Соломко, Олег Антипов, Артур Терчанян и Александр Былин. Против них возбуждены дела о теракте, незаконном приобретении, передачи, сбыта, хранении, перевозки, пересылки или ношении взрывчатых веществ или бомб.

Следствие утверждает, что обвиняемые являются членами организованной преступной группы, занимавшейся подготовкой теракта на Крымском мосту. В ходе расследования выяснилось, что взрывное устройство было замаскировано под груз строительной пленки и доставлено на мост грузовиком. По данным следствия, при детонации погибли пять человек, включая водителя грузовика. Взрыв произошел 8 октября 2022 года.

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Все восемь обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года не признают свою вину. Об этом сообщил адвокат Гасан Раджабов после первого заседания по существу, которое прошло в закрытом режиме в Южном окружном военном суде. «Все восемь подсудимых вину не признают», — заявил Гасан Раджабов, его слова приводят ТАСС. Он также уточнил, что защита настаивала на открытом рассмотрении дела, однако суд принял решение продолжить слушания в закрытом режиме из-за наличия документации, имеющей гриф «для служебного пользования». Подсудимыми являются: Георгий и Артем Азатьяны, Владимир Злоба, Роман Соломко, Олег Антипов, Артур Терчанян и Александр Былин. Против них возбуждены дела о теракте, незаконном приобретении, передачи, сбыта, хранении, перевозки, пересылки или ношении взрывчатых веществ или бомб. Следствие утверждает, что обвиняемые являются членами организованной преступной группы, занимавшейся подготовкой теракта на Крымском мосту. В ходе расследования выяснилось, что взрывное устройство было замаскировано под груз строительной пленки и доставлено на мост грузовиком. По данным следствия, при детонации погибли пять человек, включая водителя грузовика. Взрыв произошел 8 октября 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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