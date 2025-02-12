Обвиняемые по делу о теракте на Крымском мосту отказались признать вину

Все восемь обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года не признают свою вину. Об этом сообщил адвокат Гасан Раджабов после первого заседания по существу, которое прошло в закрытом режиме в Южном окружном военном суде.
«Все восемь подсудимых вину не признают», — заявил Гасан Раджабов, его слова приводят ТАСС. Он также уточнил, что защита настаивала на открытом рассмотрении дела, однако суд принял решение продолжить слушания в закрытом режиме из-за наличия документации, имеющей гриф «для служебного пользования».
Подсудимыми являются: Георгий и Артем Азатьяны, Владимир Злоба, Роман Соломко, Олег Антипов, Артур Терчанян и Александр Былин. Против них возбуждены дела о теракте, незаконном приобретении, передачи, сбыта, хранении, перевозки, пересылки или ношении взрывчатых веществ или бомб.
Следствие утверждает, что обвиняемые являются членами организованной преступной группы, занимавшейся подготовкой теракта на Крымском мосту. В ходе расследования выяснилось, что взрывное устройство было замаскировано под груз строительной пленки и доставлено на мост грузовиком. По данным следствия, при детонации погибли пять человек, включая водителя грузовика. Взрыв произошел 8 октября 2022 года.
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