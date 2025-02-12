Курганским дачникам приготовиться: за что будут штрафы до 800 000 рублей

В преддверии пожароопасного сезона садоводов Кургана предупредили о штрафах вплоть до 800 000 рублей. Такой максимум придется заплатить СНТ за нарушения в период особого противопожарного режима. Об этом говорилось на встрече чиновников с председателями СНТ в администрации Кургана, говорится на сайте мэрии.
«В 2025 году сотрудники МЧС будут проводить выездные обследования и профилактические выезды в садоводческих товариществах. В случае выявлении нарушений к нарушителям будут применяться меры административного воздействия», — говорится в информации. Представители МЧС и администрации Кургана напомнили дачникам, что в этом году проверки будут строже, а штрафы — выше.
За что будут штрафовать?
Главный акцент — на соблюдении правил пожарной безопасности. Вот основные нарушения, за которые можно получить штраф:
Разведение костров в неположенном месте. Сжигать мусор, траву и ветки можно только в специально отведенных местах, с соблюдением всех мер предосторожности. С введением особого противопожарного режима разведение любого открытого огня будет полностью запрещено!
Захламление участков и прилегающих территорий. Участок и прилегающая к нему территория должны быть очищены от сухой травы, мусора, веток, дров и других горючих материалов.
Неисправные электроприборы и печное отопление. Необходимо регулярно проверять электропроводку и печи, чтобы избежать коротких замыканий и возгораний.
Отсутствие первичных средств пожаротушения. На участке должны быть средства для тушения пожара (вода, песок, огнетушитель).
Какие штрафы?
Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности весьма ощутимые. Если нарушение совершено во время особого противопожарного режима, штрафы увеличиваются вдвое:
Для граждан: от 5 000 до 20 000 рублей
Для должностных лиц (например, председателя СНТ): от 40 000 до 80 000 рублей
Для юридических лиц (СНТ): от 300 000 до 800 000 рублей.
В случае серьезного пожара с пострадавшими или крупным материальным ущербом виновник может понести и уголовную ответственность. Наказание возможно до трех лет лишения свободы.
На встречах с председателями СНТ также обсуждались вопросы подготовки к возможному паводку. Особенно это касается тех садоводств, которые расположены в зонах затопления. Дачникам рекомендовали застраховать свое имущество и следовать рекомендациям МЧС в случае угрозы подтопления.
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