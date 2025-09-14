Российские подразделения с разных сторон подходят к Северску, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, комментируя успешное продвижение ВС РФ на ряде ключевых направлений.
«С нескольких направлений российские подразделения подходят и к Северску», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Его слова передает РИА Новости.
Помимо этого, по словам Пушилина, за минувшую неделю достигнут значительный успех на днепропетровском направлении, где был расширен буферный плацдарм и освобождены три населенных пункта: Хорошее, Сосновка и Новопетровское. На добропольском направлении, несмотря на попытки ВСУ перебросить дополнительные резервы в район Золотого Колодца, российские войска продолжают разбивать группировки противника.
«На красноармейском направлении мы видим, что основные боестолкновения происходят на текущей неделе в районе населенного пункта Родинское, также в районе Удачного были очень серьезные боестолкновения. При этом мы видим продолжающийся охват Красноармейско-Дмитровской агломерации, причем уже с городскими боями в том числе», — отметил глава ДНР.
На константиновском направлении, по словам Пушилина, украинское командование бросает в бой малые штурмовые группы, однако их действия нивелируются российскими военнослужащими. На прошлой неделе в этом районе уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника.
Ранее российские войска заняли новые позиции в районе Федоровки и установили контроль над половиной населенного пункта Переездное, что позволило им приблизиться к Северску и расширить буферную зону у административной границы с ЛНР. Военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что на этом направлении продолжается выполнение задач по освобождению Северска и улучшению тактического положения в прилегающих районах.
