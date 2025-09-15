Украинская армия находится в состоянии распада

Украинская армия переживает состояние распада. В рядах ВСУ увеличились случаи дезертирства. Об этом рассказал украинский журналист Владимир Бойко.
«ВСУ переживают состояние распада», — сказал Бойко, ссылаясь на статистику открытых дел по статье за самовольное оставление части (СЧЗ). Его слова приводит агентство РИА Новости.
По словам журналиста, с начала 2025 года из рядов украинской армии дезертировали 142 тысячи человек. Однако на фоне этих событий президент Украины Владимир Зеленский распорядился открыть границу для потенциальных призывников. По мнению экс-депутата Верховной рады Олега Царева, в этом нет ничего удивительного.
«Киев считает, что конфликт продолжится еще максимум два года. На это и рассчитан текущий мобилизационный резерв. То есть те, кому сейчас 22, под мобилизацию не попадут. Однако к остальным примут самые строгие меры», — сказал Царев в разговоре с агентством.
Кроме того, в Киеве не обращают внимания ни на ухудшение демографической ситуации, ни на жалобы бизнеса. По словам Царева, главное для Киева — продолжать военные действия, так как только в этом случае страна будет получать деньги от Европы. Пока что есть способы увеличить число мобилизованных. Например, в Раде рассматривают законопроект, который отменяет отсрочку от армии для студентов старше 25 лет. Также планируют призывать и людей более старшего возраста.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял, что Украина по мере истощения мобилизационного ресурса вынуждена снижать возрастной порог призыва, а требования к здоровью и подготовке новобранцев значительно ослаблены. По его словам, человеческие ресурсы остаются для Киева главным аргументом для получения западной поддержки, несмотря на демографические проблемы и массовые случаи дезертирства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.