Украинская армия находится в состоянии распада

Царев: в Киеве рассчитывают продолжать боевые действия максимум еще два года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Солдаты ВСУ все чаще самовольно оставляют свои подразделения
Солдаты ВСУ все чаще самовольно оставляют свои подразделения Фото:

Украинская армия переживает состояние распада. В рядах ВСУ увеличились случаи дезертирства. Об этом рассказал украинский журналист Владимир Бойко.

«ВСУ переживают состояние распада», — сказал Бойко, ссылаясь на статистику открытых дел по статье за самовольное оставление части (СЧЗ). Его слова приводит агентство РИА Новости.

По словам журналиста, с начала 2025 года из рядов украинской армии дезертировали 142 тысячи человек. Однако на фоне этих событий президент Украины Владимир Зеленский распорядился открыть границу для потенциальных призывников. По мнению экс-депутата Верховной рады Олега Царева, в этом нет ничего удивительного.

«Киев считает, что конфликт продолжится еще максимум два года. На это и рассчитан текущий мобилизационный резерв. То есть те, кому сейчас 22, под мобилизацию не попадут. Однако к остальным примут самые строгие меры», — сказал Царев в разговоре с агентством.

Кроме того, в Киеве не обращают внимания ни на ухудшение демографической ситуации, ни на жалобы бизнеса. По словам Царева, главное для Киева — продолжать военные действия, так как только в этом случае страна будет получать деньги от Европы. Пока что есть способы увеличить число мобилизованных. Например, в Раде рассматривают законопроект, который отменяет отсрочку от армии для студентов старше 25 лет. Также планируют призывать и людей более старшего возраста.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял, что Украина по мере истощения мобилизационного ресурса вынуждена снижать возрастной порог призыва, а требования к здоровью и подготовке новобранцев значительно ослаблены. По его словам, человеческие ресурсы остаются для Киева главным аргументом для получения западной поддержки, несмотря на демографические проблемы и массовые случаи дезертирства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинская армия переживает состояние распада. В рядах ВСУ увеличились случаи дезертирства. Об этом рассказал украинский журналист Владимир Бойко. «ВСУ переживают состояние распада», — сказал Бойко, ссылаясь на статистику открытых дел по статье за самовольное оставление части (СЧЗ). Его слова приводит агентство РИА Новости. По словам журналиста, с начала 2025 года из рядов украинской армии дезертировали 142 тысячи человек. Однако на фоне этих событий президент Украины Владимир Зеленский распорядился открыть границу для потенциальных призывников. По мнению экс-депутата Верховной рады Олега Царева, в этом нет ничего удивительного. «Киев считает, что конфликт продолжится еще максимум два года. На это и рассчитан текущий мобилизационный резерв. То есть те, кому сейчас 22, под мобилизацию не попадут. Однако к остальным примут самые строгие меры», — сказал Царев в разговоре с агентством. Кроме того, в Киеве не обращают внимания ни на ухудшение демографической ситуации, ни на жалобы бизнеса. По словам Царева, главное для Киева — продолжать военные действия, так как только в этом случае страна будет получать деньги от Европы. Пока что есть способы увеличить число мобилизованных. Например, в Раде рассматривают законопроект, который отменяет отсрочку от армии для студентов старше 25 лет. Также планируют призывать и людей более старшего возраста. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял, что Украина по мере истощения мобилизационного ресурса вынуждена снижать возрастной порог призыва, а требования к здоровью и подготовке новобранцев значительно ослаблены. По его словам, человеческие ресурсы остаются для Киева главным аргументом для получения западной поддержки, несмотря на демографические проблемы и массовые случаи дезертирства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...