Роман с Быстрицкой и жизнь с девушкой на 50 лет моложе: 100 лет со дня рождения Кирилла Лаврова

В понедельник, 15 сентября 2025 года, исполняется 100 лет со дня рождения Кирилла Лаврова — народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда, художественного руководителя Большого драматического театра. Без театрального образования он стал одним из величайших актеров своего поколения, а личная жизнь знаменитости не обошлась без громких романов и неожиданных поворотов. От несостоявшейся свадьбы с Элиной Быстрицкой до отношений с девушкой моложе на 52 года — каким был настоящий Кирилл Лавров за кадром и на сцене — подробнее в материале URA.RU.
Дворянское происхождение и военное детство Кирилла Лаврова
Кирилл Лавров родился 15 сентября 1925 года в Ленинграде в актерской семье. Его отец Юрий Лавров выступал на сцене Большого драматического театра, а мать Ольга Гудим-Левкович работала на радио. Мало кто знает, но по линии отца будущий артист имел дворянские корни. Его дед, Сергей Васильевич Лавров, до революции руководил гимназией Императорского Гуманитарного общества в Санкт-Петербурге, а после 1917 года эмигрировал в Сербию.
Детство Кирилла было далеко от безоблачного. После убийства Кирова в Ленинграде начались репрессии против интеллигенции, и родители будущего актера были вынуждены переехать в Киев, где Юрий Лавров стал ведущим артистом Театра русской драмы имени Леси Украинки. Мальчик остался с бабушкой в родном городе.
Война перевернула жизнь юного Лаврова. В эвакуации он работал в совхозе и на военном заводе токарем. В 1943 году 17-летний Кирилл добровольцем ушел в армию, хотя до фронта так и не добрался — его направили в Астраханскую авиационную школу. После окончания учебы пять лет служил техником в бомбардировочном полку на Курильских островах, где готовил к вылетам пикирующие бомбардировщики «Пе-2».
Актер без диплома: как сын помог отцу
Театральная карьера Лаврова началась с отказа. В 1950 году он пытался поступить в театральные вузы Москвы и Ленинграда, но получил от ворот поворот. Причина прозаическая — у будущего народного артиста СССР не было даже аттестата о среднем образовании. Школу он не окончил из-за войны, а в вечерней учиться отказался. «Причина, по которой ни отец, ни я не имели диплома о высшем образовании — просто лень», — признавался позже Лавров.
Судьба сделала неожиданный поворот, когда юноша приехал к отцу в Киев. Руководитель театра имени Леси Украинки Константин Хохлов взял его стажером в труппу. Пять лет Лавров учился мастерству прямо на сцене, играя в спектаклях вместе с отцом.
Настоящий прорыв произошел в 1955 году. Хохлов, став художественным руководителем Большого драматического театра в Ленинграде, пригласил молодого актера в свою труппу. К несчастью, уже через год Хохлов скончался, а новый худрук Георгий Товстоногов скептически отнесся к актеру без образования. Лаврову дали испытательный срок и, вопреки опасениям, он блестяще его выдержал.
Кирилл Лавров и театр: от Молчалина до художественного руководителя
В БДТ Лавров служил более полувека, сыграв десятки ролей, каждая из которых становилась событием. Среди его работ — Молчалин в «Горе от ума», Соленый в «Трех сестрах», Нил в «Мещанах», Городничий в «Ревизоре», Астров в «Дяде Ване». Особый успех имел спектакль «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина, где Лавров сыграл студента Славу.
В 1970 году актер впервые исполнил роль Владимира Ленина в спектакле «Защитник Ульянова», позже он неоднократно воплощал этот образ на экране. Сам Лавров признавался, что считал вождя революции противоречивой фигурой с «шекспировскими страстями» — настоящим подарком для актера.
После смерти Георгия Товстоногова в 1989 году труппа театра единогласно выбрала Лаврова новым художественным руководителем. Против проголосовал только один человек — сам Кирилл Юрьевич. Несмотря на отсутствие режиссерского образования, он руководил театром до конца своей жизни, сохранив творческое наследие Товстоногова и авторитет БДТ.
Кирилл Лавров в кино: от «Живых и мертвых» до «Мастера и Маргариты»
В кино Лавров дебютировал в 1955 году с небольшой роли в фильме «Васек Трубачев и его товарищи». Первую главную роль сыграл в картине «Ссора в Лукашах» (1959). Настоящая слава пришла к нему после роли военного корреспондента Ивана Синцова в фильме «Живые и мертвые» (1964) по роману Константина Симонова. Картина установила рекорд посещаемости — ее посмотрели более 40 миллионов зрителей.
В 1966 году Лавров снялся в авторском фильме Геннадия Шпаликова «Долгая счастливая жизнь», который получил главный приз на Международном кинофестивале в Бергамо. В 1968 году актер исполнил роль Ивана Карамазова в экранизации романа Достоевского «Братья Карамазовы». После смерти режиссера Ивана Пырьева Лавров вместе с Михаилом Ульяновым сами завершили съемки картины.
Особое место в фильмографии Лаврова занимает роль конструктора Андрея Башкирцева в фильме «Укрощение огня» (1972), прототипом которого был Сергей Королев. За эту работу актер получил Государственную премию РСФСР. В 1978 году он сыграл графа Карнеева в мелодраме Эмиля Лотяну «Мой ласковый и нежный зверь» по чеховской «Драме на охоте».
В 2000 году, когда многие его ровесники уже давно не снимались, Лавров вновь покорил зрителей ролью вора в законе Барона в сериале «Бандитский Петербург». А в 2005 году, будучи уже тяжело больным, создал пронзительный образ Понтия Пилата в экранизации «Мастера и Маргариты» Владимира Бортко. По словам режиссера, именно масштаб личности актера определил выбор на эту роль, а не возраст или внешность.
Личная жизнь Кирилла Лаврова: любовный треугольник с Быстрицкой
Личная жизнь Кирилла Лаврова долгое время оставалась в тени его творческих достижений, однако в ней было немало драматических поворотов. Мало кто знает, что в молодости актер крутил роман с красавицей Элиной Быстрицкой, которую в театральном институте называли «Снежной королевой» за неприступный характер.
Их роман развивался стремительно, влюбленные даже планировали пожениться. Однако первое знакомство Быстрицкой с родителями Лаврова прошло неудачно. Будущая звезда «Тихого Дона» не оценила шутки и анекдоты Лаврова-старшего, просидев весь вечер с каменным лицом. «Эта надутая особа не годится тебе в жены», — заявил отец сыну после ухода девушки.
Несмотря на неодобрение отца, мать Лаврова даже ездила в Вильнюс знакомиться с родителями невесты. Свадьбу наметили на лето 1953 года. Однако судьба распорядилась иначе. В театре появилась молодая актриса Валентина Николаева — полная противоположность Быстрицкой: мягкая, женственная, домашняя.
Развязка наступила неожиданно. Перед отъездом Лаврова на гастроли Быстрицкая с букетом пионов пришла на вокзал проводить возлюбленного. Там она увидела, как Валентина прикалывает к лацкану пиджака Кирилла скромный букетик ландышей. Не говоря ни слова, Элина выбросила свои цветы в урну и ушла. Этот момент стал финальной точкой в их отношениях.
Пятьдесят лет с одной женщиной и последняя любовь Кирилла Лаврова в 80 лет
В 1953 году Кирилл Лавров женился на Валентине Николаевой. Их брак оказался крепким и счастливым — вместе они прожили почти полвека. Валентина родила мужу сына Сергея и дочь Марию, которая позже тоже стала актрисой БДТ. Семейное счастье длилось до 2002 года, когда Валентина Александровна скончалась.
Смерть супруги стала тяжелым ударом для 77-летнего Лаврова. Два года он жил с детьми, а потом в его жизни появилась Анастасия Лазовская — костюмер БДТ, которая была моложе актера на 52 года. По воспоминаниям близких, молодая женщина давно была безнадежно влюблена в народного артиста.
Отношения 80-летнего мэтра с молодой девушкой вызвали в театре немало пересудов. Одни считали, что Анастасия просто охотится за наследством знаменитого актера, другие видели в этом союзе искреннюю привязанность. Сам Лавров, прежде чем пригласить девушку жить к себе, советовался с дочерью. Он ласково называл Анастасию «мой Санчо Панса» и признавался, что она «преданна» ему.
Анастасия и Кирилл Юрьевич были вместе три года, вплоть до смерти актера. Она заботилась о нем во время болезни, была рядом до последних дней. После смерти Лаврова Анастасия прожила в их общей квартире еще год, а затем ей пришлось освободить жилплощадь, так как оно принадлежало театру. Вскоре после этого девушка уволилась из БДТ и исчезла из публичного поля.
От партийного активиста до академика кино: награды и признание Кирилла Лаврова
Помимо творческой деятельности, Кирилл Лавров активно участвовал в общественной и политической жизни страны. Он был членом КПСС с 1946 по 1991 год, депутатом Верховного Совета СССР, народным депутатом СССР от Союза театральных деятелей.
В сентябре 1993 года актер поддержал роспуск Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, показав свою позицию по отношению к политическим переменам в стране. С 1986 года вместе с Олегом Ефремовым возглавлял Союз театральных деятелей СССР, а после распада Советского Союза стал президентом Международной конфедерации театральных союзов.
Интересно, что в декабре 2000 года Лавров был среди деятелей культуры, выступивших против возвращения советского гимна на музыку Александрова. Этот факт говорит о сложности его политических взглядов и неоднозначном отношении к советскому прошлому.
За свою карьеру Кирилл Лавров был удостоен множества наград, включая звание Героя Социалистического Труда, ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. В 1995 году ему было присвоено звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга.
Болезнь Лаврова и уход из жизни
Осенью 2006 года, когда Лаврову был 81 год, его здоровье резко ухудшилось. Актер был госпитализирован в клинику усовершенствования врачей при Военно-медицинской академии. У него диагностировали лейкемию. Требовалась пересадка костного мозга, донором для которой стала его дочь Мария.
Операция прошла успешно, но болезнь продолжала прогрессировать. Несмотря на тяжелое состояние, Лавров продолжал руководить театром — последнее собрание с его участием прошло 20 апреля 2007 года. Кирилл Юрьевич скончался 27 апреля 2007 года, в один день с Мстиславом Ростроповичем.
Актера похоронили рядом с женой Валентиной на Богословском кладбище Санкт-Петербурга. Перед смертью он успел выразить соболезнования родственникам первого президента России Бориса Ельцина, ушедшего из жизни за несколько дней до него.
Фильмография Кирилла Лаврова
За свою карьеру Кирилл Лавров снялся в почти 80 фильмах, создав галерею ярких и запоминающихся образов. Вот основные работы актера в хронологическом порядке:
- Васек Трубачев и его товарищи (1955) – каменщик
- Медовый месяц (1956) – Кирилл Дроздов
- Ссора в Лукашах (1959) – лейтенант Костя Ласточкин
- Верьте мне, люди (1964) – Алексей Лапин
- Живые и мертвые (1964) – Синцов
- Долгая счастливая жизнь (1966) – Виктор
- Возмездие (1967) – Иван Синцов
- Братья Карамазовы (1968) – Иван Карамазов
- Нейтральные воды (1968) – командир корабля Бурмин
- Укрощение огня (1972) – Андрей Башкирцев
- Еще не вечер (1974) – Андрей Андреевич Павлов
- Доверие (1976) – В.И. Ленин
- Мой ласковый и нежный зверь (1978) – граф Алексей Юрьевич Карнеев
- Стакан воды (1979) – лорд Болингброк
- Магистраль (1982) – Константин Андреевич Уржумов
- Из жизни начальника уголовного розыска (1983) – полковник Малыч
- Колье Шарлотты (1984) – Владимир Владимирович Серегин
- Бандитский Петербург. Фильм 1. Барон (2000) – Юрий Александрович Михеев («Барон»)
- Мастер и Маргарита (2005) – Понтий Пилат
- Ленинград (2007) – Михаил, диктор блокадного радио
