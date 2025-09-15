Стали известны результаты выборов губернатора Севастополя

Развожаев победил на выборах главы Севастополя, набрав 81,72% голосов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Развожаев набрал почти 82% голосов от избирателей
Развожаев набрал почти 82% голосов от избирателей Фото:
новость из сюжета
Единый день голосования-2025

Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выдвинутый партией «Единая Россия», победил на выборах главы региона, набрав 81,72% голосов. Такие данные были озвучены после обработки 100% избирательных протоколов.

«Развожаев побеждает на выборах в регионе с 81,72% голосов», — пишет ТАСС со ссылкой на данные ЦИК. По данным агентства, это стало известно, после обработки 100% протоколов.

Михаил Развожаев занял пост временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя летом 2019 года после того, как президент России Владимир Путин принял решение об освобождении Дмитрия Овсянникова от должности. В сентябре 2020 года Развожаев одержал победу на выборах главы города, получив 85,72% голосов избирателей при явке 48,28%.

С 12 по 14 сентября 2025 года в 81 регионе России прошел единый день голосования. В 20 субъектах выбирали губернаторов напрямую, еще в одном — через парламент, а в 11 регионах формировали законодательные собрания. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было доступно в 24 субъектах. В Москве работали экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов с использованием столичной электронной платформы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выдвинутый партией «Единая Россия», победил на выборах главы региона, набрав 81,72% голосов. Такие данные были озвучены после обработки 100% избирательных протоколов. «Развожаев побеждает на выборах в регионе с 81,72% голосов», — пишет ТАСС со ссылкой на данные ЦИК. По данным агентства, это стало известно, после обработки 100% протоколов. Михаил Развожаев занял пост временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя летом 2019 года после того, как президент России Владимир Путин принял решение об освобождении Дмитрия Овсянникова от должности. В сентябре 2020 года Развожаев одержал победу на выборах главы города, получив 85,72% голосов избирателей при явке 48,28%. С 12 по 14 сентября 2025 года в 81 регионе России прошел единый день голосования. В 20 субъектах выбирали губернаторов напрямую, еще в одном — через парламент, а в 11 регионах формировали законодательные собрания. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было доступно в 24 субъектах. В Москве работали экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов с использованием столичной электронной платформы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...