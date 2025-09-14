14 сентября 2025

Россиянам разрешили с 15 сентября посещать Китай без виз

Граждане РФ смогут въезжать в КНР без визы с туристическими целями и бизнес-целями
С 15 сентября 2025 года в Китае начинает действовать безвизовый режим для граждан России. Россияне с обычным загранпаспортом смогут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней. Об этом сообщили в посольстве РФ в КНР. Новые правила будут действовать в тестовом режиме до 14 сентября 2026 года.

«Граждане РФ смогут въезжать в КНР без визы с туристическими целями и бизнес-целями, для посещения родственников и друзей, а также для проезда транзитом», — рассказали в посольстве. Информацию передает ТАСС. В то же время безвизовый режим не применяется к гражданам, въезжающим в страну для трудоустройства, получения образования, осуществления журналистской деятельности, а также к водителям, экспедиторам и перевозчикам.

Решение о введении безвизового режима между странами было объявлено 2 сентября официальным представителем МИД КНР Го Цзякунем. Позже президент России Владимир Путин сообщил о планах ввести аналогичные условия для граждан Китая. По данным посольства, нововведение направлено на развитие двустороннего туризма и укрепление экономических связей между Россией и КНР.

