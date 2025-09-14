14 сентября 2025

Досье на нового руководителя курганского фармзавода «Синтез» Хайруллина

Опытный управленец Хайруллин получил повышение на заводе «Синтез» из Кургана
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На курганском заводе «Синтез» назначен новый исполнительный директор
На курганском заводе «Синтез» назначен новый исполнительный директор Фото:

В Кургане на фармацевтическом заводе «Синтез», который входит в холдинг «Биннофарм Групп», назначен новый исполнительный директор. Им стал топ-менеджер предприятия Андрей Хайруллин, имеющий опыт работы в известных российских и зарубежных фармкомпаниях. На этом посту он сменил руководителя Борисова Жорнова, который был переведен на новую должность. Подробнее о карьерном пути управленца, его достижениях и задачах на заводе — в материале корреспондента URA.RU.

Карьера топ-менеджера

Андрей Хайруллин в фармацевтической промышленности работает уже более 15 лет. Занимал ключевые должности в известных российских и зарубежных компаниях: BIOCAD, Sanofi и «Фармасинтез». Начинал свой трудовой путь с должности оператора на производстве. Шаг за шагом прошел все ключевые этапы — от мастера смены до начальника цеха и директора по производству на предыдущих местах работы.

На завод «Синтез» пришел уже сложившимся топ-менеджером. В 2024 году возглавил производственное направление на площадке предприятия. Спустя год получил повышение, став исполнительным директором. 

«Карьерный путь Андрея Хайруллина — это блестящий пример роста внутри отрасли. Его глубинное понимание всех производственных процессов, полученное благодаря такому уникальному опыту, мы считаем критически важным для достижения стратегических целей на позиции исполнительного директора», — отметила директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп» Татьяна Федченко. 

Достижения

В число профессиональных достижений Хайруллина входят успешный запуск новых производств «с нуля». Также его заслугами называют реализацию масштабных инвестиционных проектов и значительное повышение операционной эффективности. Топ-менеджер обладает глубокими знаниями в сфере операционного управления и стратегического развития производственных активов в соответствии с международными стандартами GMP.

Задачи перед управленцем

Главной задачей на посту исполнительного директора «Синтеза» перед Хайруллиным стоит повышение производительности. Также он будет отвечать за модернизацию и расширение производственных мощностей для выпуска новых видов лекарственных средств. 

«Я убежден, что вместе с командой профессионалов и опираясь на богатый опыт и традиции завода, мы достигнем плановых показателей по росту выручки и рентабельности. А также усилим позиции «Синтеза» как одного из лидеров отечественного фармацевтического рынка», — отметил URA.RU Хайруллин.

С начала года выручка фармзавода выросла на 8,5%, достигнув 5,60 млрд рублей. Прибыль от продаж увеличилась на 73%, составив 1,30 млрд рублей. В первом полугодии 2025-го предприятие выпустило свыше 133 млн упаковок лекарственных средств. Продукция поставляется в девять стран. Доля экспорта достигла 58% от общего объема производства. 

Ранее URA.RU писало, что на фармацевтическом предприятии «Синтез» в Кургане произошли кадровые изменения в руководстве. Исполнительный директор Борис Жоров, работавший во главе завода с 2017 года, покинул пост. Опытый управленец перешел на должность советника по взаимодействию с государственной властью и развивать GR-направление.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане на фармацевтическом заводе «Синтез», который входит в холдинг «Биннофарм Групп», назначен новый исполнительный директор. Им стал топ-менеджер предприятия Андрей Хайруллин, имеющий опыт работы в известных российских и зарубежных фармкомпаниях. На этом посту он сменил руководителя Борисова Жорнова, который был переведен на новую должность. Подробнее о карьерном пути управленца, его достижениях и задачах на заводе — в материале корреспондента URA.RU. Карьера топ-менеджера Андрей Хайруллин в фармацевтической промышленности работает уже более 15 лет. Занимал ключевые должности в известных российских и зарубежных компаниях: BIOCAD, Sanofi и «Фармасинтез». Начинал свой трудовой путь с должности оператора на производстве. Шаг за шагом прошел все ключевые этапы — от мастера смены до начальника цеха и директора по производству на предыдущих местах работы. На завод «Синтез» пришел уже сложившимся топ-менеджером. В 2024 году возглавил производственное направление на площадке предприятия. Спустя год получил повышение, став исполнительным директором.  Достижения В число профессиональных достижений Хайруллина входят успешный запуск новых производств «с нуля». Также его заслугами называют реализацию масштабных инвестиционных проектов и значительное повышение операционной эффективности. Топ-менеджер обладает глубокими знаниями в сфере операционного управления и стратегического развития производственных активов в соответствии с международными стандартами GMP. Задачи перед управленцем Главной задачей на посту исполнительного директора «Синтеза» перед Хайруллиным стоит повышение производительности. Также он будет отвечать за модернизацию и расширение производственных мощностей для выпуска новых видов лекарственных средств.  С начала года выручка фармзавода выросла на 8,5%, достигнув 5,60 млрд рублей. Прибыль от продаж увеличилась на 73%, составив 1,30 млрд рублей. В первом полугодии 2025-го предприятие выпустило свыше 133 млн упаковок лекарственных средств. Продукция поставляется в девять стран. Доля экспорта достигла 58% от общего объема производства.  Ранее URA.RU писало, что на фармацевтическом предприятии «Синтез» в Кургане произошли кадровые изменения в руководстве. Исполнительный директор Борис Жоров, работавший во главе завода с 2017 года, покинул пост. Опытый управленец перешел на должность советника по взаимодействию с государственной властью и развивать GR-направление.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...