Досье на нового руководителя курганского фармзавода «Синтез» Хайруллина

В Кургане на фармацевтическом заводе «Синтез», который входит в холдинг «Биннофарм Групп», назначен новый исполнительный директор. Им стал топ-менеджер предприятия Андрей Хайруллин, имеющий опыт работы в известных российских и зарубежных фармкомпаниях. На этом посту он сменил руководителя Борисова Жорнова, который был переведен на новую должность. Подробнее о карьерном пути управленца, его достижениях и задачах на заводе — в материале корреспондента URA.RU.
Карьера топ-менеджера
Андрей Хайруллин в фармацевтической промышленности работает уже более 15 лет. Занимал ключевые должности в известных российских и зарубежных компаниях: BIOCAD, Sanofi и «Фармасинтез». Начинал свой трудовой путь с должности оператора на производстве. Шаг за шагом прошел все ключевые этапы — от мастера смены до начальника цеха и директора по производству на предыдущих местах работы.
На завод «Синтез» пришел уже сложившимся топ-менеджером. В 2024 году возглавил производственное направление на площадке предприятия. Спустя год получил повышение, став исполнительным директором.
«Карьерный путь Андрея Хайруллина — это блестящий пример роста внутри отрасли. Его глубинное понимание всех производственных процессов, полученное благодаря такому уникальному опыту, мы считаем критически важным для достижения стратегических целей на позиции исполнительного директора», — отметила директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп» Татьяна Федченко.
Достижения
В число профессиональных достижений Хайруллина входят успешный запуск новых производств «с нуля». Также его заслугами называют реализацию масштабных инвестиционных проектов и значительное повышение операционной эффективности. Топ-менеджер обладает глубокими знаниями в сфере операционного управления и стратегического развития производственных активов в соответствии с международными стандартами GMP.
Задачи перед управленцем
Главной задачей на посту исполнительного директора «Синтеза» перед Хайруллиным стоит повышение производительности. Также он будет отвечать за модернизацию и расширение производственных мощностей для выпуска новых видов лекарственных средств.
«Я убежден, что вместе с командой профессионалов и опираясь на богатый опыт и традиции завода, мы достигнем плановых показателей по росту выручки и рентабельности. А также усилим позиции «Синтеза» как одного из лидеров отечественного фармацевтического рынка», — отметил URA.RU Хайруллин.
С начала года выручка фармзавода выросла на 8,5%, достигнув 5,60 млрд рублей. Прибыль от продаж увеличилась на 73%, составив 1,30 млрд рублей. В первом полугодии 2025-го предприятие выпустило свыше 133 млн упаковок лекарственных средств. Продукция поставляется в девять стран. Доля экспорта достигла 58% от общего объема производства.
Ранее URA.RU писало, что на фармацевтическом предприятии «Синтез» в Кургане произошли кадровые изменения в руководстве. Исполнительный директор Борис Жоров, работавший во главе завода с 2017 года, покинул пост. Опытый управленец перешел на должность советника по взаимодействию с государственной властью и развивать GR-направление.
