Крупнейший банк Швейцарии собрался переехать в США

Крупнейший швейцарский банк UBS рассматривает возможность переноса штаб-квартиры в США из-за новых требований к капиталу со стороны правительства Швейцарии. Об этом сообщает газета New York Post.
«Банковский гигант UBS усиливает угрозы покинуть Швейцарию и обосноваться в США, что является радикальным ответом швейцарским регуляторам, предложившим финансовому гиганту новые обременительные требования к капиталу», — говорится в материале. По данным издания, власти страны настаивают, чтобы UBS увеличил подушку безопасности на 26 миллиардов долларов, что, по мнению банка, может лишить его конкурентоспособности на мировом рынке.
Руководство банка уже провело встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа и обсудили возможный переезд. В пресс-службе UBS отказались комментировать ситуацию, но не опровергли факт переговоров с американской стороной.
UBS Group AG — крупнейший финансовый холдинг Швейцарии, предоставляющий услуги по всему миру. В 2024 году компания вошла в список лучших работодателей мира по версии Forbes, а в 2025 году заняла 64-е место в рейтинге Forbes Global 2000 с прибылью 5,08 млрд долларов. UBS управляет самым крупным в мире объемом частного капитала, обслуживая около половины всех миллиардеров. Головной офис находится в Цюрихе, филиалы работают в 51 стране.
