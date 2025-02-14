В Москве рухнул лифт с женщиной

В Москве в доме на Электрозаводской улице с высоты пяти метров рухнул лифт, в котором находилась 45-летняя женщина. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Лифт с женщиной рухнул с высоты пяти метров в здании на Электрозаводской улице на востоке Москвы», — заявили в экстренных службах. Информацию передает РИА Новости.
Пострадавшая находится в сознании. На месте происшествия работают врачи и спасатели. Женщину подняли из шахты с помощью трехколенной лестницы и альпинистского снаряжения. Причины инцидента пока не известны, передает 360.ru.
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