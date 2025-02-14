В Москве рухнул лифт с женщиной

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В упавшем лифте находилась 45-летняя женщина
В упавшем лифте находилась 45-летняя женщина Фото:

В Москве в доме на Электрозаводской улице с высоты пяти метров рухнул лифт, в котором находилась 45-летняя женщина. Об этом сообщили в экстренных службах. 

«Лифт с женщиной рухнул с высоты пяти метров в здании на Электрозаводской улице на востоке Москвы», — заявили в экстренных службах. Информацию передает РИА Новости. 

Пострадавшая находится в сознании. На месте происшествия работают врачи и спасатели. Женщину подняли из шахты с помощью трехколенной лестницы и альпинистского снаряжения. Причины инцидента пока не известны, передает 360.ru. 

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В Москве в доме на Электрозаводской улице с высоты пяти метров рухнул лифт, в котором находилась 45-летняя женщина. Об этом сообщили в экстренных службах.  «Лифт с женщиной рухнул с высоты пяти метров в здании на Электрозаводской улице на востоке Москвы», — заявили в экстренных службах. Информацию передает РИА Новости.  Пострадавшая находится в сознании. На месте происшествия работают врачи и спасатели. Женщину подняли из шахты с помощью трехколенной лестницы и альпинистского снаряжения. Причины инцидента пока не известны, передает 360.ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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