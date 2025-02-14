Кандидаты в мэры Кургана недовольны конкурсной комиссией

Кандидаты на пост мэра Кургана оказались недовольство процессом отбора, который проводит конкурсная комиссия. С их слов, процедура проводится несправедливо. Об этом URA.RU сообщил один из кандидатов в мэры, бывший коммунист Павел Котюсов.
«Одной из основных претензий является состав вопросов, предложенных на собеседовании. Вопросы сфокусированы на юридических деталях, в то время как вопросы, касающиеся экономического развития и привлечения инвестиций, отсутствуют или занимают незначительное место в списке», — делится с журналистом Котюсов.
Кандидат также указывает на недостаточную информированность о требованиях к претендентам до момента подачи документов. Например, необходимость заполнения дополнительной анкеты и прохождение медицинского обследования стали известны только после начала процесса, что могло повлиять на принятие решения об участии в выборах. Кроме того, Котюсов рассказывает о своем опыте взаимодействия с чиновниками администрации, которые, по его словам, часто проявляют безразличие к реальным проблемам города.
Конкурс должен стать третьим по счету. На данный момент о своем участии заявили шесть кандидатов — врип мэра Кургана Антон Науменко, оппозиционер Яков Сидоров, бывший коммунист Павел Котюсов, активист Виктор Князев и пенсионер Олег Смирнов. Документы кандидаты должны были сдать до 14 февраля. Основные этапы выборов нового мэра пройдут в марте-апреле 2025 года.
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