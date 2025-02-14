Полиция Озерска Челябинской области остановила пьяного водителя, применив табельное оружие. Видео задержания разместила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Проехав село Аргаяш, нарушитель продолжил движение на большой скорости в сторону Челябинска, создавая опасность для других участников дорожного движения и выезжая на полосу встречного движения. Сотрудники применили огнестрельное оружие для остановки нарушителя», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В преследовании приняли участие полицейские Озерска, около села Худайбердинское к ним на помощь поспешил наряд ДПС ОМВД Аргаяшского района. После того как автомобиль удалось остановить, выяснилось, что за рулем был 20-летний житель Аргаяша без прав. Ранее он дважды был пойман за вождение без водительского удостоверения. Освидетельствование подтвердило, что он был пьян.
На нарушителя составили три административных протокола. Машина помещена на спецстоянку.
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