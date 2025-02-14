Находящийся в розыске адвокат Кузнецов попросился на родину

Адвокат Борис Кузнецов, находящийся в международном розыске с 2007 года по обвинению в разглашении гостайны, выразил желание вернуться в Россию для того, чтобы «умереть на родине». Об этом он заявил в своем обращении к Главному следственному управлению Следственного комитета РФ по Москве, требуя при этом прекратить его уголовное преследование.
«У меня есть намерение вернуться в Россию... Я старый человек и хочу умереть в стране, где родился...», — написал Кузнецов в своем обращении. Его слова приводит «Коммерсант». В дополнение к этому, адвокат настаивает на прекращении против него уголовного преследования, отмене меры пресечения и остановке его розыска, ссылаясь на отсутствие состава преступления.
Борис Кузнецов покинул Россию в 2007 году, вскоре против него было возбуждено уголовное дело. Защитник получил политическое убежище в США, где и проживает до сих пор. В случае его возвращения на родину, ему может грозить до четырех лет заключения за разглашение государственной тайны во время представления интересов арестованного сенатора Левона Чахмахчяна.
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