WP: Зеленский отказался передать США права на ресурсы Украины

На встрече в Мюнхене американские чиновники предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому подписать документ, который предоставлял бы США права на половину еще не добытых минеральных ресурсов Украины, но он отказался. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на слова конгрессменов.
«Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация конгресса США представила Зеленскому лист бумаги, который они хотели, чтобы он подписал, и который предоставит США права на 50% будущих минеральных запасов Украины. Зеленский вежливо отказался это подписывать», — заявил журналист издания в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп оценил стоимость предполагаемого плана предоставления Украине гарантий безопасности в обмен на доступ к редкоземельным минералам и природному газу в размере 500 миллионов долларов, об этом он заявил в ходе интервью с New York Post. Трамп выразил свое желание заключить соответствующее соглашение Зеленским, передает RT.
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