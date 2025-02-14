Силовики ворвались на закрытую вечеринку Хакамады в центре Москвы

Силовики ворвались на закрытую вечеринку политика и бизнес-тренера Ирины Хакамады в центре Москвы. Об этом сообщает Mash в своем telegram-канале.
По информации Mash, несколько человек уже увезли в отдел. У всех проверяли документы и искали «запрещенку». Как рассказали Mash гости, «почиллить за столиком под Хакамаду сегодня стоило от 50к до 150к рублей, но сеанс сорвался. Вернут ли деньги, неизвестно», — говорится в сообщении.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве. Ответ ожидается.
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